Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что только народ РФ в состоянии защитить государство.
- По словам Путина, кроме народа РФ, России никто не поможет.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Только народ РФ в состоянии защитить государство, кроме нас Россия никому не нужна, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Кроме нас Россия никому не нужна. И только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития", - сказал российский лидер в ходе встречи с участниками специальной военной операции.
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