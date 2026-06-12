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Машинист "Уралкалия" пообещал Путину, что предприятие не подведет Россию - РИА Новости, 12.06.2026
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16:22 12.06.2026 (обновлено: 16:35 12.06.2026)
Машинист "Уралкалия" пообещал Путину, что предприятие не подведет Россию

Машинист "Уралкалия" Данилов пообещал Путину, что предприятие не подведет Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и машинист горных выемочных машин рудника СКРУ-1 компании "Уралкалий" Владимир Данилов на церемонии награждения. 12 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и машинист горных выемочных машин рудника СКРУ-1 компании Уралкалий Владимир Данилов на церемонии награждения. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и машинист горных выемочных машин рудника СКРУ-1 компании "Уралкалий" Владимир Данилов на церемонии награждения. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Машинист предприятия "Уралкалий" Владимир Данилов получил золотую медаль "Герой Труда Российской Федерации".
  • Он заявил, что коллектив компании не подведет и продолжит давать государству калийную соль.
  • "Уралкалий" входит в группу "Уралхим" и обеспечивает продовольственную безопасность государства.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Коллектив компании "Уралкалий" знает, что такое "соль земли русской", и не подведет, давая государству калийную соль, заявил машинист предприятия в Пермском крае Владимир Данилов на церемонии награждения Героев Труда в Большом Кремлевском дворце.
Машинист горных выемочных машин рудника пермской компании "Уралкалий" Данилов получил от российского президента Владимира Путина золотую медаль "Герой Труда Российской Федерации". Он поблагодарил главу государства, отметив, что вручение награды - это высокая оценка труда всего коллектива организации, выразив уверенность, что награда вдохновит коллектив на новые трудовые свершения.
"У стахановцев был знаменитый лозунг: "Даешь стране угля". Я бы хотел ответить на этот призыв, чуть-чуть переиначив его по-уральски: "Дадим стране калийной соли". Мы знаем, что такое "соль земли русской", и мы не подведем", - сказал Данилов.
Кроме того, машинист подчеркнул, что компания входит в группу "Уралхим" - одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, - обеспечивает продовольственную безопасность государства и борется с голодом во всем мире.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в областях науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходила в Большом Кремлевском дворце.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Вчера, 15:21
 
Пермский крайРоссияВладимир ПутинУралкалийУралхим
 
 
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