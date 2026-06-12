Машинист "Уралкалия" пообещал Путину, что предприятие не подведет Россию

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Коллектив компании "Уралкалий" знает, что такое "соль земли русской", и не подведет, давая государству калийную соль, заявил машинист предприятия в Пермском крае Владимир Данилов на церемонии награждения Героев Труда в Большом Кремлевском дворце.

"У стахановцев был знаменитый лозунг: "Даешь стране угля". Я бы хотел ответить на этот призыв, чуть-чуть переиначив его по-уральски: "Дадим стране калийной соли". Мы знаем, что такое "соль земли русской", и мы не подведем", - сказал Данилов.