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Врио главы Дагестана вручил госнаграды участникам спецоперации - РИА Новости, 12.06.2026
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15:59 12.06.2026 (обновлено: 20:23 12.06.2026)
Врио главы Дагестана вручил госнаграды участникам спецоперации

Врио главы Дагестана Щукин наградил бойцов СВО, педагогов и врачей в День России

© РИА НовостиВрио главы Дагестана Федор Щукин наградил бойцов СВО, педагогов и врачей в День России
Врио главы Дагестана Федор Щукин наградил бойцов СВО, педагогов и врачей в День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости
Врио главы Дагестана Федор Щукин наградил бойцов СВО, педагогов и врачей в День России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио главы Дагестана Щукин в День России вручил государственные награды участникам специальной военной операции, педагогам, врачам, деятелям культуры и науки.
  • Орденом "Мать-героиня" награждены Раисат Айдиева и Мисиди Шамхалова за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
  • Медали "За отвагу" и "За проявленное мужество" получили военнослужащие Гаджимурад Казанбиев и Иван Новгородцев.
МАХАЧКАЛА, 12 июн - РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин в День России вручил государственные награды участникам специальной военной операции, педагогам, врачам, деятелям культуры и науки, передает корреспондент РИА Новости.
"Наряду с другими государственными праздниками в этот день мы чествуем нашу Родину - страну с тысячелетней историей и уникальным наследием. Страну, объединившую на огромном пространстве множество народов и культур. А вместе мы - единый российский народ", - поздравил Щукин собравшихся с Днем России, открывая церемонию.
Орденом "Мать-героиня" награждены Раисат Айдиева из Новолакского района и Мисиди Шамхалова из Хасавюрта – звание им присвоено указом президента России Владимира Путина "за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей". Член Общественной палаты РФ Айгун Магомедов получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Рядовой Каспийской флотилии Гаджимурад Казанбиев награжден медалью "За отвагу", гвардии младший лейтенант Иван Новгородцев – медалью "За проявленное мужество".
Сотрудники Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Эльмира Далгат и Василий Черкашин удостоены ордена Почета Республики Дагестан III степени, заместитель главного врача Детской поликлиники №5 Махачкалы Гюльнара Гусейнова и фельдшер Ахвахской центральной районной больницы Пасихат Алиева – медали "За доблестный труд".
Также Щукин вручил удостоверения о присвоении почетных званий деятелям искусств, работникам здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты и так далее.
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РоссияНоволакский районХасавюртФедор ЩукинВладимир ПутинКаспийская флотилияРоссийская академия наукДень РоссииОбществоРеспублика Дагестан
 
 
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