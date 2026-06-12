Празднование Дня России

В День России в Казанском кремле состоялся республиканский этноконфессиональный фестиваль "Мозаика культур".
В День России в Казанском кремле состоялся республиканский этноконфессиональный фестиваль "Мозаика культур".
На главной площади Краснодара прошла торжественная церемония поднятия государственного флага. Для гостей церемонии выступили казачий хор "Елизаветинцы" и ансамбли народной песни и танца.
На главной площади Краснодара прошла торжественная церемония поднятия государственного флага. Для гостей церемонии выступили казачий хор "Елизаветинцы" и ансамбли народной песни и танца.
В Новосибирске проходит Форум национальных культур народов страны "#ЭтоРоссия".
В Новосибирске проходит Форум национальных культур народов страны "#ЭтоРоссия".
Участники фестиваля "#ЭтоРоссия" на Михайловской набережной в Новосибирске.
Участники фестиваля "#ЭтоРоссия" на Михайловской набережной в Новосибирске.
Во Владивостоке ко Дню России подготовили масштабную праздничную программу: концерты, мастер-классы, выставки и патриотические акции.
Во Владивостоке ко Дню России подготовили масштабную праздничную программу: концерты, мастер-классы, выставки и патриотические акции.
Парад дружбы народов в Казанском кремле начался от Спасской башни, прошел к мечети Кул-Шариф, через Пушечный двор и завершился во дворе Присутственных мест. Участниками стали представители разных национальностей из регионов России, Африки, Латинской Америки и Азии.
Парад дружбы народов в Казанском кремле начался от Спасской башни, прошел к мечети Кул-Шариф, через Пушечный двор и завершился во дворе Присутственных мест. Участниками стали представители разных национальностей из регионов России, Африки, Латинской Америки и Азии.
Перед началом фестиваля народов "Мозаика культур" в Казанском кремле прошел парад дружбы народов — шествие в национальных костюмах от Спасской башни.
Перед началом фестиваля народов "Мозаика культур" в Казанском кремле прошел парад дружбы народов — шествие в национальных костюмах от Спасской башни.
В торжественной церемонии поднятия государственного флага в Краснодаре принял участие Сборный городской отряд Почетного караула Поста № 1 и ученики казачьего класса. Они развернули триколор размером 10×15 метров, пронесли его по площади и закрепили на флагштоке. Под исполнение гимна флаг был поднят над площадью.
В торжественной церемонии поднятия государственного флага в Краснодаре принял участие Сборный городской отряд Почетного караула Поста № 1 и ученики казачьего класса. Они развернули триколор размером 10×15 метров, пронесли его по площади и закрепили на флагштоке. Под исполнение гимна флаг был поднят над площадью.
Парад дружбы народов в Казани собрал более тысячи участников.
Парад дружбы народов в Казани собрал более тысячи участников.