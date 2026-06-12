Празднование Дня России

В торжественной церемонии поднятия государственного флага в Краснодаре принял участие Сборный городской отряд Почетного караула Поста № 1 и ученики казачьего класса. Они развернули триколор размером 10×15 метров, пронесли его по площади и закрепили на флагштоке. Под исполнение гимна флаг был поднят над площадью.