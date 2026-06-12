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Празднование Дня России - РИА Новости, 12.06.2026
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16:09 12.06.2026 (обновлено: 20:13 12.06.2026)

Празднование Дня России

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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В День России в Казанском кремле состоялся республиканский этноконфессиональный фестиваль "Мозаика культур".

Участница празднования Дня России на территории Казанского кремля

В День России в Казанском кремле состоялся республиканский этноконфессиональный фестиваль "Мозаика культур".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На главной площади Краснодара прошла торжественная церемония поднятия государственного флага. Для гостей церемонии выступили казачий хор "Елизаветинцы" и ансамбли народной песни и танца.

Празднование Дня России

На главной площади Краснодара прошла торжественная церемония поднятия государственного флага. Для гостей церемонии выступили казачий хор "Елизаветинцы" и ансамбли народной песни и танца.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске проходит Форум национальных культур народов страны "#ЭтоРоссия".

Участник фестиваля #ЭтоРоссия, приуроченного к празднованию Дня России, на Михайловской набережной в Новосибирске

В Новосибирске проходит Форум национальных культур народов страны "#ЭтоРоссия".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля "#ЭтоРоссия" на Михайловской набережной в Новосибирске.

Участники фестиваля #ЭтоРоссия, приуроченного к празднованию Дня России, на Михайловской набережной в Новосибирске

Участники фестиваля "#ЭтоРоссия" на Михайловской набережной в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВыступление Кубанского казачьего хора на праздновании Дня России в Краснодаре.
Выступление Кубанского казачьего хора на праздновании Дня России в Краснодаре
Выступление Кубанского казачьего хора на праздновании Дня России в Краснодаре.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке ко Дню России подготовили масштабную праздничную программу: концерты, мастер-классы, выставки и патриотические акции.

Празднование Дня России на площади Борцов Революции во Владивостоке

Во Владивостоке ко Дню России подготовили масштабную праздничную программу: концерты, мастер-классы, выставки и патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМоряки учебного парусного корабля Военно-морских сил Республики Индонезии Bima Suci на праздновании Дня России на площади Борцов Революции во Владивостоке.
Моряки учебного парусного корабля Военно-морских сил Республики Индонезии Bima Suci на праздновании Дня России на площади Борцов Революции во Владивостоке
Моряки учебного парусного корабля Военно-морских сил Республики Индонезии Bima Suci на праздновании Дня России на площади Борцов Революции во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 15
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкУчастницы фестиваля "Игры народов России", приуроченного к празднованию Дня России.
Участницы фестиваля Игры народов России, приуроченного к празднованию Дня России
Участницы фестиваля "Игры народов России", приуроченного к празднованию Дня России.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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8 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Парад дружбы народов в Казанском кремле начался от Спасской башни, прошел к мечети Кул-Шариф, через Пушечный двор и завершился во дворе Присутственных мест. Участниками стали представители разных национальностей из регионов России, Африки, Латинской Америки и Азии.

Парад дружбы народов на праздновании Дня России на территории Казанского кремля

Парад дружбы народов в Казанском кремле начался от Спасской башни, прошел к мечети Кул-Шариф, через Пушечный двор и завершился во дворе Присутственных мест. Участниками стали представители разных национальностей из регионов России, Африки, Латинской Америки и Азии.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Перед началом фестиваля народов "Мозаика культур" в Казанском кремле прошел парад дружбы народов — шествие в национальных костюмах от Спасской башни.

Участница празднования Дня России на территории Казанского кремля

Перед началом фестиваля народов "Мозаика культур" в Казанском кремле прошел парад дружбы народов — шествие в национальных костюмах от Спасской башни.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники "аттракциона" с интерактивным погружением в атмосферу эпохи с помощью современных технологий на локации "Москва 40-х" в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России.
Празднование Дня России в Москве
Участники "аттракциона" с интерактивным погружением в атмосферу эпохи с помощью современных технологий на локации "Москва 40-х" в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России.
© РИА Новости / Максим Блинов
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11 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В торжественной церемонии поднятия государственного флага в Краснодаре принял участие Сборный городской отряд Почетного караула Поста № 1 и ученики казачьего класса. Они развернули триколор размером 10×15 метров, пронесли его по площади и закрепили на флагштоке. Под исполнение гимна флаг был поднят над площадью.

Казаки кубанского казачьего войска и курсанты поста №1 на торжественной церемонии поднятия государственного флага, приуроченной к празднованию Дня России

В торжественной церемонии поднятия государственного флага в Краснодаре принял участие Сборный городской отряд Почетного караула Поста № 1 и ученики казачьего класса. Они развернули триколор размером 10×15 метров, пронесли его по площади и закрепили на флагштоке. Под исполнение гимна флаг был поднят над площадью.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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12 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк20-й фестиваль цветов, посвященный единству народов России, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Фестиваль цветов в Санкт-Петербурге
20-й фестиваль цветов, посвященный единству народов России, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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13 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Парад дружбы народов в Казани собрал более тысячи участников.

Парад дружбы народов на праздновании Дня России на территории Казанского кремля

Парад дружбы народов в Казани собрал более тысячи участников.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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14 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПразднование Дня России на площади Борцов Революции во Владивостоке.
Празднование Дня России на площади Борцов Революции во Владивостоке
Празднование Дня России на площади Борцов Революции во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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