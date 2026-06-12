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Король Саудовской Аравии назвал отношения с Россией прекрасными - РИА Новости, 12.06.2026
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15:09 12.06.2026 (обновлено: 15:27 12.06.2026)
Король Саудовской Аравии назвал отношения с Россией прекрасными

Король Саудовской Аравии назвал отношения с Россией прекрасными и дружественными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги России и Саудовской Аравии
Флаги России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги России и Саудовской Аравии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму Путину с Днем России.
  • Король высоко оценил отношения между двумя дружественными государствами.
ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину с Днем России высоко оценил прекрасные отношения между двумя дружественными государствами, передает саудовское госагентство SPA со ссылкой на королевскую канцелярию.
По данным агентства, король Саудовской Аравии направил поздравительную телеграмму российскому лидеру с Днем России.
"Его величество высоко оценил прекрасные отношения, которые связывают две дружественные страны, и к развитию которых в различных областях все стремятся", - отметила канцелярия, слова которой приводит государственное агентство.
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