Медаль ордена "За Заслуги перед Отечеством". Архивное фото

Медаль ордена "За Заслуги перед Отечеством"

Военнослужащим МВО вручили госнаграды в День России

Краткий пересказ от РИА ИИ В День России военнослужащим Московского военного округа вручили государственные награды.

Вручены Медаль ордена «За Заслуги перед Отечеством», Медаль «Суворова», Медаль «Жукова» и медаль «За воинскую доблесть».

После награждения для военнослужащих и членов их семей выступил ансамбль песни и пляски Московского военного округа.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащим Московского военного округа вручили госнаграды в День России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.

"В День России временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим при исполнении своих обязанностей", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что были вручены Медаль ордена "За Заслуги перед Отечеством", Медаль "Суворова", Медаль "Жукова" и медаль "За воинскую доблесть".

"Генерал-лейтенант Игорь Серицкий поблагодарил военнослужащих за самоотверженность и мужество, личный вклад в общее дело и высокий профессионализм, проявленный в ходе выполнения своих обязанностей по защите государства", - уточнили в МВО.