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Военнослужащим МВО вручили госнаграды в День России - РИА Новости, 12.06.2026
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15:05 12.06.2026
Военнослужащим МВО вручили госнаграды в День России

Военнослужащих МВО наградили в День России

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкМедаль ордена "За Заслуги перед Отечеством"
Медаль ордена За Заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Медаль ордена "За Заслуги перед Отечеством". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День России военнослужащим Московского военного округа вручили государственные награды.
  • Вручены Медаль ордена «За Заслуги перед Отечеством», Медаль «Суворова», Медаль «Жукова» и медаль «За воинскую доблесть».
  • После награждения для военнослужащих и членов их семей выступил ансамбль песни и пляски Московского военного округа.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащим Московского военного округа вручили госнаграды в День России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.
"В День России временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим при исполнении своих обязанностей", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что были вручены Медаль ордена "За Заслуги перед Отечеством", Медаль "Суворова", Медаль "Жукова" и медаль "За воинскую доблесть".
"Генерал-лейтенант Игорь Серицкий поблагодарил военнослужащих за самоотверженность и мужество, личный вклад в общее дело и высокий профессионализм, проявленный в ходе выполнения своих обязанностей по защите государства", - уточнили в МВО.
После награждения для военнослужащих и членов их семей выступил ансамбль песни и пляски Московского военного округа.
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