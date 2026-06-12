Гендиректор волгоградского предприятия пригласил Путина в гости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор сельскохозяйственного предприятия "Донское" из Волгоградской области Александр Колесниченко передал Путину слова поддержки от жителей региона и пригласил в гости.
- Путин вручил ему медаль "Герой Труда".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Гендиректор сельскохозяйственного предприятия "Донское" из Волгоградской области Александр Колесниченко передал президенту России Владимиру Путину слова поддержки от жителей региона и пригласил в гости.
Глава государства вручил в пятницу Колесниченко медаль "Герой Труда".
"Спасибо за поддержку области и губернатора. Мы вас не подведем. Все поставленные вами задачи будут выполнены. Жители нашей героически легендарной сталинградской земли просили вам передать, Владимир Владимирович, слова поддержки, и с удовольствием ждем вас всегда в гости", - сказал Колесниченко на церемонии награждения.
Также Колесниченко поблагодарил Путина за высокую оценку труда коллектива предприятия.
Президент РФ в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходила в Большом Кремлевском дворце.