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Гендиректор волгоградского предприятия пригласил Путина в гости - РИА Новости, 12.06.2026
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15:02 12.06.2026
Гендиректор волгоградского предприятия пригласил Путина в гости

Гендиректор волгоградского предприятия "Донское" пригласил Путина в гости

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "Донское" Александр Колесниченко, удостоенный звания Героя Труда РФ, на церемонии награждения
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Донское Александр Колесниченко, удостоенный звания Героя Труда РФ, на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "Донское" Александр Колесниченко, удостоенный звания Героя Труда РФ, на церемонии награждения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор сельскохозяйственного предприятия "Донское" из Волгоградской области Александр Колесниченко передал Путину слова поддержки от жителей региона и пригласил в гости.
  • Путин вручил ему медаль "Герой Труда".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Гендиректор сельскохозяйственного предприятия "Донское" из Волгоградской области Александр Колесниченко передал президенту России Владимиру Путину слова поддержки от жителей региона и пригласил в гости.
Глава государства вручил в пятницу Колесниченко медаль "Герой Труда".
"Спасибо за поддержку области и губернатора. Мы вас не подведем. Все поставленные вами задачи будут выполнены. Жители нашей героически легендарной сталинградской земли просили вам передать, Владимир Владимирович, слова поддержки, и с удовольствием ждем вас всегда в гости", - сказал Колесниченко на церемонии награждения.
Также Колесниченко поблагодарил Путина за высокую оценку труда коллектива предприятия.
Президент РФ в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходила в Большом Кремлевском дворце.
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