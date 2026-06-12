Москалькова рассказала о получении госпремии в области правозащиты

Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения

Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения

Краткий пересказ от РИА ИИ Москалькова получила государственную премию в области правозащитной деятельности.

Она считает премию заслугой всех региональных омбудсменов и правозащитного сообщества России.

Москалькова подчеркнула востребованность правозащитной деятельности в период специальной военной операции и отметила развитие отечественной правозащитной школы.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина, экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что врученная ей государственная премия в области правозащитной деятельности - это заслуга всех региональных омбудсменов и всего правозащитного сообщества России.

Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий, торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце. Глава государства вручил Москальковой государственную премию в области правозащитной деятельности.

"Разрешите поблагодарить за эту высокую награду. Оцениваю ее как высокую заслугу всех уполномоченных уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, нашего аппарата уполномоченного по правам человека и, конечно, всего правозащитного сообщества и органов государственной власти", - сказала Москалькова после получения награды.

Она рассказала, что еще в 16 лет дала себе слово стать юристом и бороться за правду, и это сбылось. Экс-омбудсмен отметила, что отстаивать справедливость ее учили родители, которые были участниками Великой Отечественной войны.

"С момента начала специальной военной операции институт был по особому востребован, и наши государственные правозащитники, порой рискуя, выручали людей: курских жителей, российских моряков и многих других. Потому что самое главное - это человек. И вы своим примером борьбы за национальное достоинство, за честь человека ведете нас к этой цели", - подчеркнула она.

Москалькова особо отметила, что России, в отличие от зарубежной правозащитной модели, удалось укрепить и развить свою правозащитную школу.

"Разрешите поздравить вас и всех с великим праздником нашей Родины и пожелать нам всем победы", - добавила экс-уполномоченный.