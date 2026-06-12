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Москалькова рассказала о получении госпремии в области правозащиты - РИА Новости, 12.06.2026
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14:31 12.06.2026
Москалькова рассказала о получении госпремии в области правозащиты

Москалькова: госпремия является заслугой всего правозащитного сообщества

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москалькова получила государственную премию в области правозащитной деятельности.
  • Она считает премию заслугой всех региональных омбудсменов и правозащитного сообщества России.
  • Москалькова подчеркнула востребованность правозащитной деятельности в период специальной военной операции и отметила развитие отечественной правозащитной школы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина, экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что врученная ей государственная премия в области правозащитной деятельности - это заслуга всех региональных омбудсменов и всего правозащитного сообщества России.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий, торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце. Глава государства вручил Москальковой государственную премию в области правозащитной деятельности.
"Разрешите поблагодарить за эту высокую награду. Оцениваю ее как высокую заслугу всех уполномоченных уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, нашего аппарата уполномоченного по правам человека и, конечно, всего правозащитного сообщества и органов государственной власти", - сказала Москалькова после получения награды.
Она рассказала, что еще в 16 лет дала себе слово стать юристом и бороться за правду, и это сбылось. Экс-омбудсмен отметила, что отстаивать справедливость ее учили родители, которые были участниками Великой Отечественной войны.
"С момента начала специальной военной операции институт был по особому востребован, и наши государственные правозащитники, порой рискуя, выручали людей: курских жителей, российских моряков и многих других. Потому что самое главное - это человек. И вы своим примером борьбы за национальное достоинство, за честь человека ведете нас к этой цели", - подчеркнула она.
Москалькова особо отметила, что России, в отличие от зарубежной правозащитной модели, удалось укрепить и развить свою правозащитную школу.
"Разрешите поздравить вас и всех с великим праздником нашей Родины и пожелать нам всем победы", - добавила экс-уполномоченный.
Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года.
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