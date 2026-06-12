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В Петропавловскую крепость в День России пришли сотни людей - РИА Новости, 12.06.2026
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14:07 12.06.2026 (обновлено: 14:09 12.06.2026)
В Петропавловскую крепость в День России пришли сотни людей

Жители Петербурга празднуют День России в Петропавловской крепости

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге в День России пришли сотни жителей и гостей города.
  • В рамках XX международного фестиваля цветов проходит инструментальный концерт с танцевальными номерами и представлены цветочные композиции, посвященные культурному многообразию регионов России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Сотни жителей и гостей Санкт-Петербурга пришли в пятницу в Петропавловскую крепость в историческом центре города, которая традиционно становится центром торжеств в День России, передает корреспондент РИА Новости.
На сцене недалеко от входа в крепость проходит инструментальный концерт, который сопровождается танцевальными номерами с цветочными композициями в рамках открывшегося в Петропавловке XX международного фестиваля цветов.
По наблюдениям корреспондента, количество людей перед сценой постоянно увеличивается. Часть зрителей, многие из которых пришли с детьми, отдыхает в тени на газонах у стен Петропавловки.
Цветочные композиции, которые представлены на XX международном фестивале цветов в Год единства народов России, посвящены культурному многообразию регионов страны.
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