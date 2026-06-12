В Петропавловскую крепость в День России пришли сотни людей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге в День России пришли сотни жителей и гостей города.

В рамках XX международного фестиваля цветов проходит инструментальный концерт с танцевальными номерами и представлены цветочные композиции, посвященные культурному многообразию регионов России.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Сотни жителей и гостей Санкт-Петербурга пришли в пятницу в Петропавловскую крепость в историческом центре города, которая традиционно становится центром торжеств в День России, передает корреспондент РИА Новости.

На сцене недалеко от входа в крепость проходит инструментальный концерт, который сопровождается танцевальными номерами с цветочными композициями в рамках открывшегося в Петропавловке XX международного фестиваля цветов.

По наблюдениям корреспондента, количество людей перед сценой постоянно увеличивается. Часть зрителей, многие из которых пришли с детьми, отдыхает в тени на газонах у стен Петропавловки.