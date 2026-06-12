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"Сильно пострадают". В Германии ужаснулись от решения ЕС против России - РИА Новости, 12.06.2026
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13:33 12.06.2026 (обновлено: 17:19 12.06.2026)
"Сильно пострадают". В Германии ужаснулись от решения ЕС против России

BZ: санкции ЕС против российской рыбы сильно ударят по Германии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возможный запрет на импорт российской рыбы со стороны ЕС грозит серьезными последствиями для Германии.
  • В 2025 году Германия импортировала из России около 109 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 311,5 миллиона евро, что составляет почти 16,6% всего импорта рыбы в Германию.
  • Представители отрасли предупреждают о рисках сокращения рабочих мест и переноса деятельности за границу в случае введения ограничений на импорт.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Возможный запрет на импорт российской рыбы со стороны ЕС грозит серьезными последствиями для Германии, пишет Berliner Zeitung.
Согласно данным Федерального статистического управления страны, объемы ввоза данной продукции с 2021 года увеличились почти втрое. В 2025 году на ФРГ приходилось около 40 процентов импорта рыбной продукции из России в ЕС.
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"Все 27 государств-членов еще должны прийти к согласию. Однако особенно сильно пострадают немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе", — говорится в статье.
В анализе Института Тюнена указывается, что от 55 до 72 процентов аляскинского минтая поступает из России. Эта рыба является ключевым компонентом в производстве рыбных палочек и других замороженных продуктов.
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"Весь масштаб проблемы становится очевидным только при анализе текущих торговых данных. В 2025 году Германия импортировала из России около 109 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 311,5 миллиона евро. Это означает, что почти 16,6 процентов всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию", — сообщается в материале.
Автор публикации подчеркивает, что новые ограничения сильно ударят по прибрежным регионам с развитой рыбопереработкой, таким как Мекленбург-Передняя Померания. Представители отрасли предупреждают о рисках сокращения рабочих мест и переноса деятельности за границу.
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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
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