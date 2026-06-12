Краткий пересказ от РИА ИИ Возможный запрет на импорт российской рыбы со стороны ЕС грозит серьезными последствиями для Германии.

В 2025 году Германия импортировала из России около 109 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 311,5 миллиона евро, что составляет почти 16,6% всего импорта рыбы в Германию.

Представители отрасли предупреждают о рисках сокращения рабочих мест и переноса деятельности за границу в случае введения ограничений на импорт.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Возможный запрет на импорт российской рыбы со стороны ЕС грозит серьезными последствиями для Германии, пишет Возможный запрет на импорт российской рыбы со стороны ЕС грозит серьезными последствиями для Германии, пишет Berliner Zeitung

ЕС. Согласно данным Федерального статистического управления страны, объемы ввоза данной продукции с 2021 года увеличились почти втрое. В 2025 году на ФРГ приходилось около 40 процентов импорта рыбной продукции из России

"Все 27 государств-членов еще должны прийти к согласию. Однако особенно сильно пострадают немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе", — говорится в статье.

В анализе Института Тюнена указывается, что от 55 до 72 процентов аляскинского минтая поступает из России. Эта рыба является ключевым компонентом в производстве рыбных палочек и других замороженных продуктов.

"Весь масштаб проблемы становится очевидным только при анализе текущих торговых данных. В 2025 году Германия импортировала из России около 109 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 311,5 миллиона евро. Это означает, что почти 16,6 процентов всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию", — сообщается в материале.

Автор публикации подчеркивает, что новые ограничения сильно ударят по прибрежным регионам с развитой рыбопереработкой, таким как Мекленбург-Передняя Померания . Представители отрасли предупреждают о рисках сокращения рабочих мест и переноса деятельности за границу.