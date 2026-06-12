Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возможный запрет на импорт российской рыбы со стороны ЕС грозит серьезными последствиями для Германии.
- В 2025 году Германия импортировала из России около 109 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 311,5 миллиона евро, что составляет почти 16,6% всего импорта рыбы в Германию.
- Представители отрасли предупреждают о рисках сокращения рабочих мест и переноса деятельности за границу в случае введения ограничений на импорт.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Возможный запрет на импорт российской рыбы со стороны ЕС грозит серьезными последствиями для Германии, пишет Berliner Zeitung.
"Все 27 государств-членов еще должны прийти к согласию. Однако особенно сильно пострадают немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе", — говорится в статье.
В анализе Института Тюнена указывается, что от 55 до 72 процентов аляскинского минтая поступает из России. Эта рыба является ключевым компонентом в производстве рыбных палочек и других замороженных продуктов.
"Весь масштаб проблемы становится очевидным только при анализе текущих торговых данных. В 2025 году Германия импортировала из России около 109 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 311,5 миллиона евро. Это означает, что почти 16,6 процентов всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию", — сообщается в материале.
Автор публикации подчеркивает, что новые ограничения сильно ударят по прибрежным регионам с развитой рыбопереработкой, таким как Мекленбург-Передняя Померания. Представители отрасли предупреждают о рисках сокращения рабочих мест и переноса деятельности за границу.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
В Германии призвали отменить все санкции против России
11 июня, 11:33