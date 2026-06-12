Люди по всей стране отмечают День России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сегодня отмечается День России. Именно в эту дату в 1990 году была принята декларация о суверенитете РСФСР. О том, как люди по всей стране празднуют одно из основных событий в истории государства, — в материале РИА Новости.