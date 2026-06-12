Люди по всей стране отмечают День России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сегодня отмечается День России. Именно в эту дату в 1990 году была принята декларация о суверенитете РСФСР. О том, как люди по всей стране празднуют одно из основных событий в истории государства, — в материале РИА Новости.
Первыми торжества провели жители Дальнего Востока. На Чукотке состоялся парад аэроглиссеров — они промчались по Анадырскому лиману с триколорами.
На Камчатке в рамках празднований прошел масштабный Фестиваль хлеба и каравая. Представители 19 национальных объединений угостили гостей традиционной выпечкой.
В Хабаровске у "Ерофей Арены" прогремел полуденный выстрел. Право произвести залп предоставили ветерану СВО, кавалеру ордена Мужества Эдуарду Сафронову.
Народные гулянья прошли и в Иркутске — жители города вышли на улицы, несмотря на дождь, и развернули 50-метровый флаг.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил всех уральцев с праздником перед зданием регионального правительства. После этого состоялся концерт патриотических песен, а представители "Молодой гвардии" развернули большое полотно флага как символ единства.
В Новгородском кремле более полутора тысяч человек из 11 регионов исполнили гимн страны. Над Петербургом в честь праздника дважды пролетят группы истребителей, а в Ивангороде Ленинградской области пройдет праздничный концерт. Со стороны Эстонии на пункте пропуска в этот населенный пункт в течение нескольких дней образовываются очереди из желающих попасть в Россию.
В Курске прошла церемония возложения цветов на мемориале "Курская дуга". В мероприятии принял участие губернатор региона Александр Хинштейн, а также депутаты, представители органов власти, сотрудники силовых ведомств и волонтеры.
В Симферополе украинские переселенцы провели флешмоб, выпустив в небо десятки воздушных шаров в цветах национального флага.
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"Для нас День России — важный символический праздник, указывающий на возрождение великой страны, укрепление ее суверенитета и развитие гражданского общества", — сказал руководитель центра поддержки переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
В "Артеке" прошли народные гулянья с хороводами в национальных костюмах и песнями. В них приняли участие более 3,5 тысячи детей из всех регионов страны и 13 зарубежных государств.
С праздником россиян также поздравили иностранные лидеры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву гарантом справедливого мироустройства. Он обратил внимание на прочность дружбы между странами. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил братство народов двух государств и пожелал России удачи и победы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении подчеркнул, что отношения между Баку и Москвой основаны на традициях добрососедства и взаимного уважения, а министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил надежду на развитие особого стратегического партнерства двух стран. Глава Йемена Рашад аль-Алими пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу — дальнейшего прогресса и процветания.
Сегодня у российского президента рабочий день. Он наградит Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Церемония пройдет в Кремле.
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