Краткий пересказ от РИА ИИ Курсанты центра «Воин» по всей стране отметят День России, в том числе развернут стометровые флаги России на Мамаевом кургане в Волгограде и в Белгороде.

В разных регионах пройдут разнообразные мероприятия: мастер-классы, флешмобы, построения и выставки.

Директор центра «Воин» Дмитрий Шевченко подчеркнул, что День России курсанты празднуют реальными делами, показывая свою любовь к Родине через конкретные поступки.

ТЮМЕНЬ, 12 июн – РИА Новости. Тысячи курсантов центра "Воин" по всей стране отметят День России, в числе знаковых акций — разворачивание стометровых флагов России на Мамаевом кургане в Волгограде и в Белгороде, сообщает пресс-служба центра.

"Тысячи курсантов центра "Воин" по всей стране отметят День России . На Мамаевом кургане в Волгограде 70 курсантов смены "Время юных героев" из ДНР ЛНР , Запорожской, Херсонской, Белгородской и Волгоградской областей развернут стометровый флаг России. Также стометровый флаг России развернут в центре Белгорода", - - говорится в сообщении

Курсанты центра "Воин" сегодня проведут десятки мероприятий, в том числе мастер-классы по направлениям подготовки, флешмобы, построения и выставки.

Сахалина и "День России – это праздник, который объединяет всех нас, россиян, где бы мы ни жили. И для курсантов Центра "Воин" от Донбасса Новороссии до Хабаровска Камчатки это повод еще раз доказать, что мы – одна большая, сплоченная семья", – прокомментировал мероприятия председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий , его слова цитирует пресс-служба.

Директор центра "Воин" Дмитрий Шевченко подчеркнул, что День России курсанты празднуют реальными делами, так как все мероприятия они делают сами.

"Для них любить Родину – значит нести ответственность за ее будущее, помнить ее героев и быть готовыми прийти на помощь. Именно в таком единстве, подкрепленном конкретными поступками, и заключается настоящая сила нашей страны", – отметил Шевченко.

Кемерове на стенде центра "Воин" можно пройти мастер-классы по основам тактической медицины и оказанию первой помощи, сборке и разборке макетов стрелкового оружия, будут работать творческие мастерские по созданию сувениров в цветах российского триколора.

Мурманской области в центре "На Севере – жить!" курсанты проведут патриотический флешмоб "Я люблю Россию", выложив флажками триколор. В Татарстане 150 курсантов сыграют в квест на знание истории и государственной символики России, подготовят творческие выступления.