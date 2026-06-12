Рейтинг@Mail.ru
Россия создала систему, аналогичную Starlink, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 12.06.2026 (обновлено: 17:19 12.06.2026)
Россия создала систему, аналогичную Starlink, заявил Путин

Путин: Россия создала спутниковую систему, аналогичную Starlink

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия создала систему, аналогичную Starlink, и она уже функционирует.
  • Спутниковая группировка России пока недостаточна, но ее наращивание уже идет.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия создала систему, аналогичную Starlink, вопрос в наращивании спутниковой группировки, сейчас она недостаточна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже сказал, у нас такая система есть. Она появилась, она внедряется. Вопрос в масштабировании, это требует определенного времени, но она создана, она функционирует. Вопрос в наращивании спутниковой группировки. И это наращивание идет. Вот совсем недавно был очередной пуск… Плюс 16 аппаратов вывели. Этого, конечно, абсолютно недостаточно. Но самое главное, что проблема решена технологически, интеллектуально. Вопрос в наращивании группировки. Это будет происходить дальше. Так и будем работать", - сказал Путин во время встречи с военнослужащими, участниками спецоперации.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
После атаки ВСУ на колледж в Старобельске обнаружили части антенны Starlink
1 июня, 21:26
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала