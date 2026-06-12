Россия создала систему, аналогичную Starlink, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия создала систему, аналогичную Starlink, и она уже функционирует.
- Спутниковая группировка России пока недостаточна, но ее наращивание уже идет.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия создала систему, аналогичную Starlink, вопрос в наращивании спутниковой группировки, сейчас она недостаточна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже сказал, у нас такая система есть. Она появилась, она внедряется. Вопрос в масштабировании, это требует определенного времени, но она создана, она функционирует. Вопрос в наращивании спутниковой группировки. И это наращивание идет. Вот совсем недавно был очередной пуск… Плюс 16 аппаратов вывели. Этого, конечно, абсолютно недостаточно. Но самое главное, что проблема решена технологически, интеллектуально. Вопрос в наращивании группировки. Это будет происходить дальше. Так и будем работать", - сказал Путин во время встречи с военнослужащими, участниками спецоперации.