В посольстве России в Швеции прошел прием по случаю Дня России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России прошел в посольстве РФ в Швеции, сообщили в российской дипмиссии в Стокгольме.
"Одиннадцатого июня в посольстве России в Швеции состоялся торжественный прием, посвященный Дню России", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Как уточнили в диппредставительстве, посол России в Швеции Сергей Беляев поздравил гостей, среди которых были аккредитованные в Стокгольме дипломаты, российские соотечественники, представители шведской общественности и культурных кругов.
"В рамках приема у собравшихся была возможность насладиться исполнительским мастерством солистки Михайловского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге Светланы Москаленко (сопрано) и профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Станислава Соловьева (фортепиано)", - добавили в посольстве.