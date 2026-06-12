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В посольстве России в Швеции прошел прием по случаю Дня России - РИА Новости, 12.06.2026
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11:07 12.06.2026 (обновлено: 12:24 12.06.2026)
В посольстве России в Швеции прошел прием по случаю Дня России

Торжественный прием по случаю Дня России прошел в посольстве РФ в Стокгольме

© Фото : Russian Embassy, Sweden/TelegramТоржественный прием по случаю Дня России в посольстве РФ в Швеции
Торжественный прием по случаю Дня России в посольстве РФ в Швеции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Russian Embassy, Sweden/Telegram
Торжественный прием по случаю Дня России в посольстве РФ в Швеции
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России прошел в посольстве РФ в Швеции, сообщили в российской дипмиссии в Стокгольме.
"Одиннадцатого июня в посольстве России в Швеции состоялся торжественный прием, посвященный Дню России", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Как уточнили в диппредставительстве, посол России в Швеции Сергей Беляев поздравил гостей, среди которых были аккредитованные в Стокгольме дипломаты, российские соотечественники, представители шведской общественности и культурных кругов.
"В рамках приема у собравшихся была возможность насладиться исполнительским мастерством солистки Михайловского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге Светланы Москаленко (сопрано) и профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Станислава Соловьева (фортепиано)", - добавили в посольстве.
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В миреРоссияШвецияСтокгольм (город)Сергей Беляев
 
 
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