Проблемы в реализации духа Анкориджа есть со стороны США, заявил Дарчиев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил о проблемах в реализации духа Анкориджа со стороны американского руководства.
- Дарчиев отметил, что, несмотря на «личную химию» между президентами России и США, импульсы, посылаемые сверху, не материализуются со стороны американской стороны.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Проблемы в реализации духа Анкориджа есть со стороны американского руководства, несмотря на "личную химию" между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Есть такой мощный ресурс, как личная химия, установленная между двумя президентами, но проблема в том, что импульсы, посылаемые сверху, должны материализоваться. Это касается и духа Анкориджа. С этим у американской стороны есть проблемы, но мы не опускаем руки, мы работаем", - заявил Дарчиев журналистам.