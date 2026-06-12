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Проблемы в реализации духа Анкориджа есть со стороны США, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2026
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05:08 12.06.2026
Проблемы в реализации духа Анкориджа есть со стороны США, заявил Дарчиев

Дарчиев: проблемы в реализации духа Анкориджа есть со стороны США

© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : МИД России
Александр Дарчиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил о проблемах в реализации духа Анкориджа со стороны американского руководства.
  • Дарчиев отметил, что, несмотря на «личную химию» между президентами России и США, импульсы, посылаемые сверху, не материализуются со стороны американской стороны.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Проблемы в реализации духа Анкориджа есть со стороны американского руководства, несмотря на "личную химию" между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Есть такой мощный ресурс, как личная химия, установленная между двумя президентами, но проблема в том, что импульсы, посылаемые сверху, должны материализоваться. Это касается и духа Анкориджа. С этим у американской стороны есть проблемы, но мы не опускаем руки, мы работаем", - заявил Дарчиев журналистам.
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