Проблемы в реализации духа Анкориджа есть со стороны США, заявил Дарчиев

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Проблемы в реализации духа Анкориджа есть со стороны американского руководства, несмотря на "личную химию" между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.