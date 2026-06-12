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Названы вакансии с самым высоким ростом спроса среди работодателей весной - РИА Новости, 12.06.2026
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07:52 12.06.2026
Названы вакансии с самым высоким ростом спроса среди работодателей весной

РИА Новости: работодатели весной стали чаще искать автослесарей и механиков

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкСотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта
Сотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Сотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Весной 2026 года вырос спрос на автослесарей, механиков и строителей среди рабочих и технических специальностей.
  • Число предложений для автослесарей выросло на 113%, для механиков — на 87%, для строителей — на 77%.
  • Производство непродовольственных потребительских товаров стало лидером по росту числа вакансий (+20%), за ним следуют гостиничный бизнес и туризм (+13%), а также сфера общественного питания (+11%).
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автослесари, механики и строители стали лидерами по росту спроса среди рабочих и технических специальностей весной 2026 года, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
"Этой весной заметно выросла потребность специалистов в рабочих и технических профессиях. Наиболее выраженную динамику показала вакансия автослесаря: число предложений для таких специалистов выросло на 113%. Высокий спрос также сохраняется на механиков (+87%) и строителей (+77%), что отражает активность в промышленности, строительстве и инфраструктурных проектах" , - сказал он.
По словам Губанова, рост спроса на специалистов технического профиля связан с расширением производственных мощностей, реализацией строительных проектов и необходимостью поддерживать бесперебойную работу оборудования и инженерных систем.
Кроме того, работодатели активно наращивали набор персонала в ряде отраслей. Лидером по росту числа вакансий стало производство непродовольственных потребительских товаров (+20%), за ним следуют гостиничный бизнес и туризм (+13%), а также сфера общественного питания (+11%).
Высокий спрос на сотрудников в сегменте гостиничного бизнеса связан в том числе с сезонным ростом активности и развитием внутреннего туризма.
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