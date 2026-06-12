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Путин отметил роль пехоты и штурмовиков в боевых действиях - РИА Новости, 12.06.2026
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16:31 12.06.2026 (обновлено: 16:55 12.06.2026)
Путин отметил роль пехоты и штурмовиков в боевых действиях

Путин отметил роль пехоты и штурмовиков: они фиксируют решение боевой задачи

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин отметил роль пехоты и штурмовиков в боевых действиях, подчеркнув, что именно они фиксируют решение боевой задачи.
  • Глава государства встретился с участниками СВО в Кремле в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил роль пехоты и штурмовиков в боевых действиях: именно они фиксируют решение боевой задачи.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
"Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно, но в конечном итоге все сводится к тому, чем вы (пехотинцы и штурмовики - ред.) завершаете выполнение той боевой задачи, которая стоит перед вами. Так было во все времена… Я бы хотел в этой связи особо отметить ту важнейшую задачу, которую решают наши штурмовые подразделения - вы и ваши боевые товарищи", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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