Путин оценил задачу, которую решают российские штурмовые подразделения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назвал задачу, которую решают российские штурмовые подразделения, важнейшей.
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации назвал важнейшей задачу, которую решают российские штурмовые подразделения.
Глава государства в День России провел встречу с участниками специальной военной операции.
"В конечном итоге все сводится к тому, чем вы (бойцы - ред.) завершаете выполнение той боевой задачи, которая стоит перед вами… Так было всегда, так происходит и сегодня. Я бы хотел в этой связи особо отметить ту важнейшую задачу, которую решают наши штурмовые подразделения", - сказал Путин.
Он отметил, что так было во все времена: и в петровские, когда гренадеры сражались за Родину, и в суворовские, и в кутузовские, во всех вооруженных конфликтах.