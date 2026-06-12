Путин рассказал о контактах с представителями ВС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин старается регулярно общаться и встречаться с представителями разных родов войск.
- Он отметил, что находится в постоянном контакте как с рядовыми бойцами, так и с начальниками высокого уровня и командующими группировок.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что старается регулярно общаться, встречаться и быть в контакте с представителями разных родов войск Вооруженных сил России.
"Вы наверняка обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в контакте постоянно с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня: и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня, с командующими группировок. Мы с ними регулярно в контакте, с командирами различных подразделений, бригад, дивизий, армий, батальонов", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками СВО.
Он также отметил, что очень рад видеть собравшихся военнослужащих и хотел встретиться с ними отдельно именно в День России, поскольку это день людей, которые занимаются защитой родины.