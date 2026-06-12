Путин рассказал о контактах с представителями ВС

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что старается регулярно общаться, встречаться и быть в контакте с представителями разных родов войск Вооруженных сил России.

Он также отметил, что очень рад видеть собравшихся военнослужащих и хотел встретиться с ними отдельно именно в День России, поскольку это день людей, которые занимаются защитой родины.