Каждый из участников СВО достойно выполняет свою задачу, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что каждый участник СВО выполняет свою задачу.
- По словам Путина, участники специальной военной операции действуют достойно.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Каждый из участников СВО выполняет свою задачу и делает это достойно, заявил президент России Владимир Путин.
"Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.