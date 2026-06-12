Каждый из участников СВО достойно выполняет свою задачу, заявил Путин

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Каждый из участников СВО выполняет свою задачу и делает это достойно, заявил президент России Владимир Путин.

"Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.