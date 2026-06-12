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Участники СВО напрямую защищают отечество, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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16:29 12.06.2026 (обновлено: 16:40 12.06.2026)
Участники СВО напрямую защищают отечество, заявил Путин

Путин: участники СВО напрямую защищают отечество

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции напрямую защищают Отечество.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции напрямую защищают Отечество, День России - это их день, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
"Вы - как раз те люди, как и другие наши военнослужащие, участники специальной военной операции… Вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день", - сказал Путин на встрече.
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