Участники СВО напрямую защищают отечество, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции напрямую защищают Отечество.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции напрямую защищают Отечество, День России - это их день, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
"Вы - как раз те люди, как и другие наши военнослужащие, участники специальной военной операции… Вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день", - сказал Путин на встрече.