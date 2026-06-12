ВСУ атаковали здание администрации Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска атаковали здание администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.
- Пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали администрацию Энергодара, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
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"Уже 11 прилетов по зданию. Пострадавших нет", — сказал он.
По его словам, ночью вражеские дроны также нанесли удары по генераторам торговых точек.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, это город-спутник Запорожской АЭС — самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанции в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
ВСУ постоянно обстреливают город и ЗАЭС. При этом, как отмечал глава "Росатома" Алексей Лихачев, секретариат МАГАТЭ фактически не замечает этих атак и убийства российских граждан.
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