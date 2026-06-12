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ВСУ атаковали здание администрации Энергодара - РИА Новости, 12.06.2026
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13:32 12.06.2026 (обновлено: 15:43 12.06.2026)
ВСУ атаковали здание администрации Энергодара

Пухов: ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара, нанесли 11 ударов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска атаковали здание администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.
  • Пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали администрацию Энергодара, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
«

"Уже 11 прилетов по зданию. Пострадавших нет", — сказал он.

По его словам, ночью вражеские дроны также нанесли удары по генераторам торговых точек.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, это город-спутник Запорожской АЭС — самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанции в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
ВСУ постоянно обстреливают город и ЗАЭС. При этом, как отмечал глава "Росатома" Алексей Лихачев, секретариат МАГАТЭ фактически не замечает этих атак и убийства российских граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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