Прощание с директором заповедника "Брянский лес" состоится 13 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прощание с директором заповедника «Брянский лес» Александром Никитенковым, погибшим при ударе ВСУ по поселку Суземка, состоится 13 июня.
- Сотрудники заповедника «Брянский лес» выразили глубокую скорбь в связи со смертью Александра Никитенкова, назвав его душой компании.
БРЯНСК, 12 июн - РИА Новости. Прощание с директором заповедника "Брянский лес" Александром Никитенковым, который погиб при ударе ВСУ по поселку Суземка, состоится в субботу, сообщили РИА Новости в заповеднике.
В четверг поздно вечером врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ из артиллерии по поселку Суземка погибли двое мирных жителей, один из которых — директор биосферного заповедника "Брянский лес".
"Прощание с Александром Николаевичем состоится в субботу, 13 июня", - рассказали агентству в заповеднике.
На странице заповедника в социальной сети "ВКонтакте" коллектив организации написал, что осиротел со смертью Никитенкова. Сотрудники заповедника вспоминают его как человека, который был душой компании, умел слышать каждого и принимал справедливые решения.