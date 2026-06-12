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Прощание с директором заповедника "Брянский лес" состоится 13 июня - РИА Новости, 12.06.2026
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13:42 12.06.2026
Прощание с директором заповедника "Брянский лес" состоится 13 июня

Прощание с погибшим при ударе ВСУ директором "Брянского леса" пройдет 13 июня

© Фото : Заповедник "Брянский лес"/ВКонтактеАлександр Никитенков
Александр Никитенков - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Заповедник "Брянский лес"/ВКонтакте
Александр Никитенков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с директором заповедника «Брянский лес» Александром Никитенковым, погибшим при ударе ВСУ по поселку Суземка, состоится 13 июня.
  • Сотрудники заповедника «Брянский лес» выразили глубокую скорбь в связи со смертью Александра Никитенкова, назвав его душой компании.
БРЯНСК, 12 июн - РИА Новости. Прощание с директором заповедника "Брянский лес" Александром Никитенковым, который погиб при ударе ВСУ по поселку Суземка, состоится в субботу, сообщили РИА Новости в заповеднике.
В четверг поздно вечером врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ из артиллерии по поселку Суземка погибли двое мирных жителей, один из которых — директор биосферного заповедника "Брянский лес".
"Прощание с Александром Николаевичем состоится в субботу, 13 июня", - рассказали агентству в заповеднике.
На странице заповедника в социальной сети "ВКонтакте" коллектив организации написал, что осиротел со смертью Никитенкова. Сотрудники заповедника вспоминают его как человека, который был душой компании, умел слышать каждого и принимал справедливые решения.
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