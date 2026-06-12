Прощание с директором заповедника "Брянский лес" состоится 13 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ Прощание с директором заповедника «Брянский лес» Александром Никитенковым, погибшим при ударе ВСУ по поселку Суземка, состоится 13 июня.

Сотрудники заповедника «Брянский лес» выразили глубокую скорбь в связи со смертью Александра Никитенкова, назвав его душой компании.

БРЯНСК, 12 июн - РИА Новости. Прощание с директором заповедника "Брянский лес" Александром Никитенковым, который погиб при ударе ВСУ по поселку Суземка, состоится в субботу, сообщили РИА Новости в заповеднике.

В четверг поздно вечером врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ из артиллерии по поселку Суземка погибли двое мирных жителей, один из которых — директор биосферного заповедника "Брянский лес".

"Прощание с Александром Николаевичем состоится в субботу, 13 июня", - рассказали агентству в заповеднике.