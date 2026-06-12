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В "Руспродсоюзе" назвали самый подешевевший в мае продукт - РИА Новости, 12.06.2026
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00:43 12.06.2026
В "Руспродсоюзе" назвали самый подешевевший в мае продукт

РИА Новости: помидоры больше всего подешевели за май

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОвощи на прилавке
Овощи на прилавке - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Овощи на прилавке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помидоры стали самым подешевевшим за май продуктом в России, средние цены на них снизились на 20,9%.
  • Огурцы и куриные яйца также вошли в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов, со снижением цен на 16,5% и 7,1% соответственно.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помидоры стали самым подешевевшим за май продуктом в России, средние цены на них снизились почти на 21%, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе".
"Помидоры стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на них к первому июня снизились на 20,9% по сравнению с началом мая", - рассказали в союзе.
Кроме того, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли огурцы со снижением в 16,5% и куриные яйца - 7,1%.
Овощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Назван самый подешевевший продукт в России этой весной
4 июня, 00:42
 
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