В "Руспродсоюзе" назвали самый подешевевший в мае продукт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помидоры стали самым подешевевшим за май продуктом в России, средние цены на них снизились на 20,9%.
- Огурцы и куриные яйца также вошли в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов, со снижением цен на 16,5% и 7,1% соответственно.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помидоры стали самым подешевевшим за май продуктом в России, средние цены на них снизились почти на 21%, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе".
"Помидоры стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на них к первому июня снизились на 20,9% по сравнению с началом мая", - рассказали в союзе.
Кроме того, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли огурцы со снижением в 16,5% и куриные яйца - 7,1%.