В "Руспродсоюзе" назвали самый подешевевший в мае продукт

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помидоры стали самым подешевевшим за май продуктом в России, средние цены на них снизились почти на 21%, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе".

Кроме того, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли огурцы со снижением в 16,5% и куриные яйца - 7,1%.