США еще не отправили приглашение Путину на саммит G20, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия еще не получила приглашения для президента Владимира Путина на саммит G20 в США.

По установившейся традиции приглашения рассылаются примерно за месяц-полтора до саммита, который пройдет в Майами 14–15 декабря.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия еще не получила от США приглашения для президента Владимира Путина принять участие в саммите G20 в США, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

"По установившейся в G20 традиции такие приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, примерно за месяц-полтора", - сказал он, комментируя эту тему.

Дипломат уточнил, что такие приглашения в "двадцатке" играют протокольную роль. С их помощью выражается уважение к партнерам по формату и передаются детали будущей встречи.

"Смысл состоит в том, чтобы зафиксировать мероприятие в международном календаре лидеров", - сказал Бердыев.