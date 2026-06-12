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США еще не отправили приглашение Путину на саммит G20, заявили в МИД - РИА Новости, 12.06.2026
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00:35 12.06.2026
США еще не отправили приглашение Путину на саммит G20, заявили в МИД

Посол Бердыев: США еще не отправили приглашение Путину на саммит G20

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия еще не получила приглашения для президента Владимира Путина на саммит G20 в США.
  • По установившейся традиции приглашения рассылаются примерно за месяц-полтора до саммита, который пройдет в Майами 14–15 декабря.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия еще не получила от США приглашения для президента Владимира Путина принять участие в саммите G20 в США, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"По установившейся в G20 традиции такие приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, примерно за месяц-полтора", - сказал он, комментируя эту тему.
Дипломат уточнил, что такие приглашения в "двадцатке" играют протокольную роль. С их помощью выражается уважение к партнерам по формату и передаются детали будущей встречи.
"Смысл состоит в том, чтобы зафиксировать мероприятие в международном календаре лидеров", - сказал Бердыев.
Саммит "Группы двадцати" пройдет в Майами 14-15 декабря.
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