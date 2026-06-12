Лидер КНДР в поздравлении Путину с Днем России пожелал ему успехов в работе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет поддерживать политику РФ.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России пожелал ему успехов в работе, заявив, что КНДР всегда будет поддерживать политику РФ.
"Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с РФ – это моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР... Желаю... вам – еще больших успехов в ответственной работе", - говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ына, текст которой публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
9 мая, 00:24