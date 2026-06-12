Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Бельгии потребовало консульский доступ к осужденному российско-бельгийскому бизнесмену Виктору Лабину.
- Суд в Брюсселе приговорил Виктора Лабина к пяти годам лишения свободы, обвинив его в поставках товаров "двойного назначения" и химической продукции в России.
- Адвокат Лабина не согласился с выводами суда, считая назначенное наказание чрезмерно суровым и политическим.
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Бельгии потребовало консульский доступ к осужденному в Бельгии российско-бельгийскому бизнесмену Виктору Лабину, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
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"Со своей стороны, посольство направило вербальную ноту в профильные подразделения МИД Бельгии, суд и прокуратуру королевства с требованием обеспечить консульский доступ к осужденному и предоставить актуализированные сведения о его правовом статусе и местонахождении", - говорится в сообщении посольства.
Как сообщали ранее СМИ, адвокат Лабина Станислас Эскенази не согласился с выводами суда. По его словам, поставлявшаяся химическая продукция не была запрещена к экспорту. Защита также считает назначенное наказание чрезмерно суровым, политическим и связывает его напрямую с российским происхождением подсудимого.
Следствие вменяет Лабину организацию поставок в РФ порядка 400 тонн товаров. При этом, как отмечается в самом решении суда, значительная часть продукции, в частности оксид алюминия, сама по себе не подпадает под уголовное преследование. При этом не понятно, как обвинение доказывало якобы "нарушения" и "незаконность" деятельности предпринимателя.
Следствие утверждало также, что для организации поставок "использовались компании в третьих странах", включая Турцию, Казахстан и Узбекистан. Сын предпринимателя Руслан Лабин, которого обвинение считает якобы посредником, был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
По данным защиты, Виктор Лабин уже провел около года под стражей и в дальнейшем сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в соответствии с бельгийским законодательством.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.