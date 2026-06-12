Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Бельгии потребовало консульский доступ к осужденному российско-бельгийскому бизнесмену Виктору Лабину.

Суд в Брюсселе приговорил Виктора Лабина к пяти годам лишения свободы, обвинив его в поставках товаров "двойного назначения" и химической продукции в России.

Адвокат Лабина не согласился с выводами суда, считая назначенное наказание чрезмерно суровым и политическим.

БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Бельгии потребовало консульский доступ к осужденному в Бельгии российско-бельгийскому бизнесмену Виктору Лабину, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

В четверг суд в Брюсселе приговорил имеющего бельгийское и российское гражданство предпринимателя Виктора Лабина к пяти годам лишения свободы, обвинив его в якобы противоправных поставках товаров "двойного назначения" и химической продукции в РФ

"Со своей стороны, посольство направило вербальную ноту в профильные подразделения МИД Бельгии , суд и прокуратуру королевства с требованием обеспечить консульский доступ к осужденному и предоставить актуализированные сведения о его правовом статусе и местонахождении", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщали ранее СМИ, адвокат Лабина Станислас Эскенази не согласился с выводами суда. По его словам, поставлявшаяся химическая продукция не была запрещена к экспорту. Защита также считает назначенное наказание чрезмерно суровым, политическим и связывает его напрямую с российским происхождением подсудимого.

Следствие вменяет Лабину организацию поставок в РФ порядка 400 тонн товаров. При этом, как отмечается в самом решении суда, значительная часть продукции, в частности оксид алюминия, сама по себе не подпадает под уголовное преследование. При этом не понятно, как обвинение доказывало якобы "нарушения" и "незаконность" деятельности предпринимателя.

Казахстан и Следствие утверждало также, что для организации поставок "использовались компании в третьих странах", включая Турцию Узбекистан . Сын предпринимателя Руслан Лабин, которого обвинение считает якобы посредником, был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.

По данным защиты, Виктор Лабин уже провел около года под стражей и в дальнейшем сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в соответствии с бельгийским законодательством.