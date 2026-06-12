Краткий пересказ от РИА ИИ Виктор Лабин, российско-бельгийский предприниматель, приговорен в Брюсселе к пяти годам лишения свободы за поставки товаров в Россию.

Посольство РФ в Бельгии считает приговор Лабину попыткой отвадить бельгийский бизнес от сотрудничества с Россией.

Сын предпринимателя Руслан Лабин, которого обвинение считает посредником, заочно приговорен к шести годам лишения свободы.

БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Бельгии считает приговор российско-бельгийскому предпринимателю Виктору Лабину, получившему пять лет лишения свободы за поставки товаров в Россию, попыткой "отвадить" бельгийский бизнес от сотрудничества с Россией, говорится в ответе посольства на вопрос РИА Новости.

Накануне суд в Брюсселе приговорил имеющего бельгийское и российское гражданство предпринимателя Виктора Лабина к пяти годам лишения свободы, обвинив его в якобы противоправных поставках товаров "двойного назначения" и химической продукции в РФ

"Задача понятна - найти "жертв", которым можно было бы вменить в вину развитие отношений с Россией, отвадить бельгийских бизнесменов от продолжения выгодного сотрудничества, годами выстраивавшегося с нашей страной", - сказали в дипппредставительстве.

"Весь процесс против Лабиных укладывается в установку Еврокомиссии на полный разрыв сотрудничества с нашей страной. Особо циничным при этом выглядит тот факт, что под "жернова" местного правосудия попал и сын бизнесмена, не проживающий в Бельгии и не имеющий отношения к королевству", - указали в российском диппредставительстве.

Посольство выразило уверенность в том, что "под проштампованным судьей вердиктом нет никаких оснований".

"Хочется надеяться, что, несмотря на уже неоднократно продемонстрированную Фемидой королевства предвзятость, суд более высокой инстанции в случае подачи апелляции сможет принять объективное решение", - подчеркивается в ответе.

Как сообщали ранее СМИ, адвокат Виктора Лабина Станислас Эскенази также не согласился с выводами суда. По его словам, поставлявшаяся химическая продукция не была запрещена к экспорту. Защита также считает назначенное наказание чрезмерно суровым, политическим и связывает его напрямую с российским происхождением подсудимого.

Следствие вменяет Лабину организацию поставок в РФ порядка 400 тонн товаров. При этом, как отмечается в самом решении суда, значительная часть продукции, в частности оксид алюминия, сама по себе не подпадает под уголовное преследование. При этом не понятно, как обвинение доказывало якобы "нарушения" и "незаконность" деятельности предпринимателя.

Казахстан и Следствие утверждало также, что для организации поставок "использовались компании в третьих странах, включая Турцию Узбекистан . Сын предпринимателя Руслан Лабин, которого обвинение считает якобы посредником, был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.

По данным защиты, Виктор Лабин уже провел около года под стражей и в дальнейшем сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в соответствии с бельгийским законодательством.