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Посольство России в Бельгии считает приговор Лабину запугиванием бизнеса - РИА Новости, 12.06.2026
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11:49 12.06.2026 (обновлено: 11:50 12.06.2026)
Посольство России в Бельгии считает приговор Лабину запугиванием бизнеса

Посольство России в Бельгии назвало приговор Лабину попыткой отвадить бизнес

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Лабин, российско-бельгийский предприниматель, приговорен в Брюсселе к пяти годам лишения свободы за поставки товаров в Россию.
  • Посольство РФ в Бельгии считает приговор Лабину попыткой отвадить бельгийский бизнес от сотрудничества с Россией.
  • Сын предпринимателя Руслан Лабин, которого обвинение считает посредником, заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Бельгии считает приговор российско-бельгийскому предпринимателю Виктору Лабину, получившему пять лет лишения свободы за поставки товаров в Россию, попыткой "отвадить" бельгийский бизнес от сотрудничества с Россией, говорится в ответе посольства на вопрос РИА Новости.
Накануне суд в Брюсселе приговорил имеющего бельгийское и российское гражданство предпринимателя Виктора Лабина к пяти годам лишения свободы, обвинив его в якобы противоправных поставках товаров "двойного назначения" и химической продукции в РФ.
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"Задача понятна - найти "жертв", которым можно было бы вменить в вину развитие отношений с Россией, отвадить бельгийских бизнесменов от продолжения выгодного сотрудничества, годами выстраивавшегося с нашей страной", - сказали в дипппредставительстве.
"Весь процесс против Лабиных укладывается в установку Еврокомиссии на полный разрыв сотрудничества с нашей страной. Особо циничным при этом выглядит тот факт, что под "жернова" местного правосудия попал и сын бизнесмена, не проживающий в Бельгии и не имеющий отношения к королевству", - указали в российском диппредставительстве.
Посольство выразило уверенность в том, что "под проштампованным судьей вердиктом нет никаких оснований".
"Хочется надеяться, что, несмотря на уже неоднократно продемонстрированную Фемидой королевства предвзятость, суд более высокой инстанции в случае подачи апелляции сможет принять объективное решение", - подчеркивается в ответе.
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Как сообщали ранее СМИ, адвокат Виктора Лабина Станислас Эскенази также не согласился с выводами суда. По его словам, поставлявшаяся химическая продукция не была запрещена к экспорту. Защита также считает назначенное наказание чрезмерно суровым, политическим и связывает его напрямую с российским происхождением подсудимого.
Следствие вменяет Лабину организацию поставок в РФ порядка 400 тонн товаров. При этом, как отмечается в самом решении суда, значительная часть продукции, в частности оксид алюминия, сама по себе не подпадает под уголовное преследование. При этом не понятно, как обвинение доказывало якобы "нарушения" и "незаконность" деятельности предпринимателя.
Следствие утверждало также, что для организации поставок "использовались компании в третьих странах, включая Турцию, Казахстан и Узбекистан. Сын предпринимателя Руслан Лабин, которого обвинение считает якобы посредником, был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
По данным защиты, Виктор Лабин уже провел около года под стражей и в дальнейшем сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в соответствии с бельгийским законодательством.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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