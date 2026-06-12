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Посольство России в Бельгии прокомментировало приговор Лабину - РИА Новости, 12.06.2026
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11:46 12.06.2026
Посольство России в Бельгии прокомментировало приговор Лабину

Посольство России в Бельгии назвало приговор Лабину «охотой на ведьм»

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российско-бельгийский предприниматель Виктор Лабин получил пять лет лишения свободы за поставки товаров из Бельгии в Россию.
  • Посольство России в Бельгии назвало приговор «охотой на ведьм» и связало его с антироссийскими санкциями.
  • Защита Лабина считает назначенное наказание чрезмерно суровым и политическим, а также отмечает, что часть поставляемой продукции не подпадает под уголовное преследование.
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Посольство России в Бельгии в беседе с РИА Новости назвало "охотой на ведьм" приговор российско-бельгийскому предпринимателю Виктору Лабину, получившему пять лет лишения свободы за поставки товаров из королевства в Россию.
Накануне суд в Брюсселе приговорил имеющего бельгийское и российское гражданство предпринимателя Лабина к пяти годам лишения свободы, обвинив его в якобы противоправных поставках товаров "двойного назначения" и химической продукции в РФ.
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"Считаем, что весь этот процесс, кульминацией которого стал не вызывающий ничего, кроме недоумения, вердикт брюссельского трибунала первой инстанции, является частью "охоты на ведьм", развязанной и активно ведущейся есовскими и бельгийскими чиновниками под предлогом нелегитимных антироссийских санкций", - говорится в ответе посольства.
Как сообщали ранее СМИ, адвокат Лабина Станислас Эскенази также не согласился с выводами суда. По его словам, поставлявшаяся химическая продукция не была запрещена к экспорту. Защита также считает назначенное наказание чрезмерно суровым, политическим и связывает его напрямую с российским происхождением подсудимого.
Следствие вменяет Лабину организацию поставок в РФ порядка 400 тонн товаров. При этом, как отмечается в самом решении суда, значительная часть продукции, в частности оксид алюминия, сама по себе не подпадает под уголовное преследование. При этом не понятно, как обвинение доказывало якобы "нарушения" и "незаконность" деятельности предпринимателя.
Следствие утверждало также, что для организации поставок "использовались компании в третьих странах, включая Турцию, Казахстан и Узбекистан. Сын предпринимателя Руслан Лабин, которого обвинение считает якобы посредником, был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
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По данным защиты, Виктор Лабин уже провел около года под стражей и в дальнейшем сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в соответствии с бельгийским законодательством.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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