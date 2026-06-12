Краткий пересказ от РИА ИИ Российско-бельгийский предприниматель Виктор Лабин получил пять лет лишения свободы за поставки товаров из Бельгии в Россию.

Посольство России в Бельгии назвало приговор «охотой на ведьм» и связало его с антироссийскими санкциями.

Защита Лабина считает назначенное наказание чрезмерно суровым и политическим, а также отмечает, что часть поставляемой продукции не подпадает под уголовное преследование.

БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Посольство России в Бельгии в беседе с РИА Новости назвало "охотой на ведьм" приговор российско-бельгийскому предпринимателю Виктору Лабину, получившему пять лет лишения свободы за поставки товаров из королевства в Россию.

Накануне суд в Брюсселе приговорил имеющего бельгийское и российское гражданство предпринимателя Лабина к пяти годам лишения свободы, обвинив его в якобы противоправных поставках товаров "двойного назначения" и химической продукции в РФ

"Считаем, что весь этот процесс, кульминацией которого стал не вызывающий ничего, кроме недоумения, вердикт брюссельского трибунала первой инстанции, является частью "охоты на ведьм", развязанной и активно ведущейся есовскими и бельгийскими чиновниками под предлогом нелегитимных антироссийских санкций", - говорится в ответе посольства.

Как сообщали ранее СМИ, адвокат Лабина Станислас Эскенази также не согласился с выводами суда. По его словам, поставлявшаяся химическая продукция не была запрещена к экспорту. Защита также считает назначенное наказание чрезмерно суровым, политическим и связывает его напрямую с российским происхождением подсудимого.

Следствие вменяет Лабину организацию поставок в РФ порядка 400 тонн товаров. При этом, как отмечается в самом решении суда, значительная часть продукции, в частности оксид алюминия, сама по себе не подпадает под уголовное преследование. При этом не понятно, как обвинение доказывало якобы "нарушения" и "незаконность" деятельности предпринимателя.

Казахстан и Следствие утверждало также, что для организации поставок "использовались компании в третьих странах, включая Турцию Узбекистан . Сын предпринимателя Руслан Лабин, которого обвинение считает якобы посредником, был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.

По данным защиты, Виктор Лабин уже провел около года под стражей и в дальнейшем сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в соответствии с бельгийским законодательством.