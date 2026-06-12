Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российско-бельгийский предприниматель Виктор Лабин получил пять лет лишения свободы за поставки товаров из Бельгии в Россию.
- Посольство России в Бельгии назвало приговор «охотой на ведьм» и связало его с антироссийскими санкциями.
- Защита Лабина считает назначенное наказание чрезмерно суровым и политическим, а также отмечает, что часть поставляемой продукции не подпадает под уголовное преследование.
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Посольство России в Бельгии в беседе с РИА Новости назвало "охотой на ведьм" приговор российско-бельгийскому предпринимателю Виктору Лабину, получившему пять лет лишения свободы за поставки товаров из королевства в Россию.
Двое россиян получили условные сроки в Финляндии, пишут СМИ
27 января, 16:31
"Считаем, что весь этот процесс, кульминацией которого стал не вызывающий ничего, кроме недоумения, вердикт брюссельского трибунала первой инстанции, является частью "охоты на ведьм", развязанной и активно ведущейся есовскими и бельгийскими чиновниками под предлогом нелегитимных антироссийских санкций", - говорится в ответе посольства.
Как сообщали ранее СМИ, адвокат Лабина Станислас Эскенази также не согласился с выводами суда. По его словам, поставлявшаяся химическая продукция не была запрещена к экспорту. Защита также считает назначенное наказание чрезмерно суровым, политическим и связывает его напрямую с российским происхождением подсудимого.
Следствие вменяет Лабину организацию поставок в РФ порядка 400 тонн товаров. При этом, как отмечается в самом решении суда, значительная часть продукции, в частности оксид алюминия, сама по себе не подпадает под уголовное преследование. При этом не понятно, как обвинение доказывало якобы "нарушения" и "незаконность" деятельности предпринимателя.
Следствие утверждало также, что для организации поставок "использовались компании в третьих странах, включая Турцию, Казахстан и Узбекистан. Сын предпринимателя Руслан Лабин, которого обвинение считает якобы посредником, был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций
1 декабря 2025, 17:50
По данным защиты, Виктор Лабин уже провел около года под стражей и в дальнейшем сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в соответствии с бельгийским законодательством.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Защита россиянина, которого хотят экстрадировать в США, подала апелляцию
24 декабря 2025, 19:34