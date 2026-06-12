Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятницу в Москве ожидаются кратковременный дождь интенсивностью до семи литров воды на метр площади и гроза.
- Температура воздуха в Москве может достичь плюс 32 градусов, что может привести к повторению рекорда 28-летней давности.
- Атмосферное давление в Москве составит 748 миллиметров ртутного столба и будет меняться мало.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь интенсивностью до семи литров воды на метр площади, гроза и температура воздуха до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня (пятницы - ред.) синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами кратковременный дождь "интенсивностью до семи литров воды на метр площади", возможна гроза.
"Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха - плюс 29 - плюс 32 градуса, а значит, вероятен повтор рекорда 28-летней давности, когда в День России было плюс 30,8 градуса", - подчеркнул Тишковец.
По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
Синоптик рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад
10 июня, 03:07