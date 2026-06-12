Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь интенсивностью до семи литров воды на метр площади, гроза и температура воздуха до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.