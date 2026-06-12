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В Петербурге нашли подростка, который пропал второй раз за июнь - РИА Новости, 12.06.2026
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19:52 12.06.2026 (обновлено: 22:52 12.06.2026)
В Петербурге нашли подростка, который пропал второй раз за июнь

РИА Новости: подростка, пропавшего в Петербурге второй раз за июнь, нашли живым

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток, который ушел из дома в Петербурге, найден.
  • Он найден живым и сейчас находится дома с семьей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Подросток, который ушел из дома в Петербурге во второй раз за июнь найден, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
«
"Поиск завершен с результатом "найден, жив" сегодня в 13.30. Дима дома с семьей, с ним все хорошо", - сообщили в пресс-службе отряда.
Ранее в "ЛизаАлерт" сообщали, что 9 июня в Пензенской области очевидец заметила двух мальчиков в кафе и решила проверить ориентировки на поиск подростков. Оказалось, что мальчиков разыскивают в Петербурге с 6 июня, они были возвращены домой. На следующий день после возвращения 11 июня один из них вновь ушел из дома.
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