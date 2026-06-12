Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья поблагодарил Россию за поддержку и обеспечение мира - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 12.06.2026
Глава Приднестровья поблагодарил Россию за поддержку и обеспечение мира

Красносельский поблагодарил Россию за поддержку и обеспечение мира на Днестре

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поблагодарил Россию за поддержку и обеспечение мира на берегах Днестра.
  • Красносельский отметил, что Приднестровье и Россию объединяют общее культурно-историческое наследие, общие традиции и героическое прошлое.
ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поблагодарил Россию за поддержку и обеспечение мира на берегах Днестра.
"В настоящее время Россия и Приднестровье продолжают продуктивно сотрудничать в разных областях. Мы благодарны России за её всемерную поддержку, за её вклад в обеспечение мира и стабильности на берегах Днестра", - отметил Красносельский в своем поздравлении с Днем России. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Власти Молдавии пытаются разрушить экономику ПМР, считает эксперт
6 июня, 23:25
Красносельский отметил, что Приднестровье и Россию объединяют общее культурно-историческое наследие, общие традиции и героическое прошлое.
"Мы по праву гордимся выдающимися достижениями славных сынов Российского государства и Приднестровской земли, которые прославляли Отечество, защищая его от иноземных захватчиков, делали открытия в области науки и техники, развивали культуру и искусство", - добавил Красносельский.
День России ежегодно отмечается 12 июня.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Решить вопрос урегулирования в ПМР без России невозможно, заявил посол
6 июня, 01:08
 
В миреРоссияВадим КрасносельскийДнестр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала