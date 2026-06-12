Глава Приднестровья поблагодарил Россию за поддержку и обеспечение мира

ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поблагодарил Россию за поддержку и обеспечение мира на берегах Днестра.

Красносельский отметил, что Приднестровье и Россию объединяют общее культурно-историческое наследие, общие традиции и героическое прошлое.

"Мы по праву гордимся выдающимися достижениями славных сынов Российского государства и Приднестровской земли, которые прославляли Отечество, защищая его от иноземных захватчиков, делали открытия в области науки и техники, развивали культуру и искусство", - добавил Красносельский.