Глава ПМР поздравил россиян с Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Приднестровской Молдавской Республики выразил благодарность РФ за обеспечение мира в регионе.
- День России отмечается 12 июня и связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в поздравлении с Днем России заявил о благодарности РФ за обеспечение мира в регионе, сообщила пресс-служба главы ПМР.
День России ежегодно отмечается 12 июня, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
"Мы благодарны России за её всемерную поддержку, за её вклад в обеспечение мира и стабильности на берегах Днестра", - говорится в поздравлении Красносельского.
Он особо подчеркнул, что Приднестровскую Молдавскую Республику с Российской Федерацией объединяют общее культурно-историческое наследие, общие традиции и героическое прошлое.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.