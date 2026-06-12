В Кронштадте "Русские витязи" и "Стрижи" показали фигуры высшего пилотажа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» выступили на открытии Международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте.
- Пилотажные группы продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, включая «Кубинский бриллиант», петлю Нестерова и роспуск «Тюльпан».
КРОНШТАДТ, 10 июн – РИА Новости. Показательные выступления аваиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" состоялись на открытии Международного военно-морского салона "Флот-2026" в Кронштадте, передает корреспондент РИА Новости.
Пилотажные группы показали фигуры высшего пилотажа, в том числе знаменитый "Кубинский бриллиант", а также петлю Нестерова и роспуск "Тюльпан".
Гости Международного военно-морского салона "Флот-2026" наблюдали за выступлением пилотажных групп, многие снимали полеты на фото и видео.
Международный военно-морской салон "Флот-2026" проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июня. РИА Новости - информационный партнер.
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