В Кронштадте "Русские витязи" и "Стрижи" показали фигуры высшего пилотажа

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Краткий пересказ от РИА ИИ Авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» выступили на открытии Международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте.

Пилотажные группы продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, включая «Кубинский бриллиант», петлю Нестерова и роспуск «Тюльпан».

КРОНШТАДТ, 10 июн – РИА Новости. Показательные выступления аваиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" состоялись на открытии Международного военно-морского салона "Флот-2026" в Кронштадте, передает корреспондент РИА Новости.

Пилотажные группы показали фигуры высшего пилотажа, в том числе знаменитый "Кубинский бриллиант", а также петлю Нестерова и роспуск "Тюльпан".

Гости Международного военно-морского салона "Флот-2026" наблюдали за выступлением пилотажных групп, многие снимали полеты на фото и видео.