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В Кронштадте "Русские витязи" и "Стрижи" показали фигуры высшего пилотажа - РИА Новости, 12.06.2026
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16:53 12.06.2026 (обновлено: 16:57 12.06.2026)

В Кронштадте "Русские витязи" и "Стрижи" показали фигуры высшего пилотажа

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» выступили на открытии Международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте.
  • Пилотажные группы продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, включая «Кубинский бриллиант», петлю Нестерова и роспуск «Тюльпан».
КРОНШТАДТ, 10 июн – РИА Новости. Показательные выступления аваиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" состоялись на открытии Международного военно-морского салона "Флот-2026" в Кронштадте, передает корреспондент РИА Новости.
Пилотажные группы показали фигуры высшего пилотажа, в том числе знаменитый "Кубинский бриллиант", а также петлю Нестерова и роспуск "Тюльпан".
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