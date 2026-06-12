Назван новый срок, на который банки смогут задерживать переводы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон, позволяющий банкам приостанавливать подозрительные переводы клиентов на срок до шести часов в рамках борьбы с кибермошенничеством.
- Новый механизм начнет действовать с марта 2027 года и будет дополнять уже существующие меры, такие как 48-часовые блокировки переводов на мошеннические счета.
- Юрист Александр Хаминский предупреждает, что новая норма может создавать неудобства добросовестным клиентам.
МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Госдума на этой неделе приняла закон, который в рамках борьбы с кибермошенничеством позволяет банкам приостанавливать подозрительные переводы клиентов на срок до шести часов. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.
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"Банки смогут временно приостанавливать подозрительные переводы клиентов на срок до шести часов. За время блокировки банк сможет связаться с клиентом и дополнительно проверить его волеизъявление", — пояснил он.
Новый механизм начнет действовать с марта 2027 года. Он не заменяет, а дополняет уже действующие 48-часовые блокировки переводов на мошеннические счета. Шестичасовая задержка может применяться, если клиент повторно подтвердил подозрительную операцию. По мнению законодателей, это поможет спасти деньги от мошенников.
Однако Хаминский предупреждает, что норма может использоваться достаточно произвольно и создавать неудобства добросовестным клиентам, которые осознанно совершают переводы.