Украинские переселенцы провели в Крыму флешмоб ко Дню России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Украинские переселенцы провели в Симферополе флешмоб, выпустив в небо десятки воздушных шаров в цветах флага России, сообщил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.

В свою очередь участница акции Наталья Фоломеева рассказала РИА Новости, что День России для нее и ее семьи символизирует мирное, полное любви и уважения будущее.