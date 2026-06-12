Украинские переселенцы провели в Крыму флешмоб ко Дню России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские переселенцы провели флешмоб в Симферополе, выпустив в небо десятки воздушных шаров в цветах флага России.
- Акция была приурочена ко Дню России и прошла возле памятника императрице Екатерине II.
- Участники акции считают День России важным символическим праздником, указывающим на возрождение великой страны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Украинские переселенцы провели в Симферополе флешмоб, выпустив в небо десятки воздушных шаров в цветах флага России, сообщил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
Акция, приуроченная ко Дню России, прошла возле памятника императрице Екатерине II в центре Симферополя.
"По случаю Дня России участники акции - украинские переселенцы вместе со своими детьми - запустили в небо десятки воздушных шаров в цветах российского триколора. Для нас День России - важный символический праздник, указывающий на возрождение великой страны, укрепление ее суверенитета и развития гражданского общества", - сказал Бондаренко.
В свою очередь участница акции Наталья Фоломеева рассказала РИА Новости, что День России для нее и ее семьи символизирует мирное, полное любви и уважения будущее.