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Украинские переселенцы провели в Крыму флешмоб ко Дню России - РИА Новости, 12.06.2026
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10:49 12.06.2026
Украинские переселенцы провели в Крыму флешмоб ко Дню России

В Симферополе украинские переселенцы запустили в небо десятки воздушных шаров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские переселенцы провели флешмоб в Симферополе, выпустив в небо десятки воздушных шаров в цветах флага России.
  • Акция была приурочена ко Дню России и прошла возле памятника императрице Екатерине II.
  • Участники акции считают День России важным символическим праздником, указывающим на возрождение великой страны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Украинские переселенцы провели в Симферополе флешмоб, выпустив в небо десятки воздушных шаров в цветах флага России, сообщил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
Акция, приуроченная ко Дню России, прошла возле памятника императрице Екатерине II в центре Симферополя.
"По случаю Дня России участники акции - украинские переселенцы вместе со своими детьми - запустили в небо десятки воздушных шаров в цветах российского триколора. Для нас День России - важный символический праздник, указывающий на возрождение великой страны, укрепление ее суверенитета и развития гражданского общества", - сказал Бондаренко.
В свою очередь участница акции Наталья Фоломеева рассказала РИА Новости, что День России для нее и ее семьи символизирует мирное, полное любви и уважения будущее.
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РоссияСимферопольРеспублика КрымОлег БондаренкоЕкатерина IIДень России
 
 
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