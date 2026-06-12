"Мы побеждаем". На Западе сделали громкое заявление о переговорах с Россией

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"Каждый раз, когда западные лидеры выдвигают какую-то дипломатическую инициативу по Украине, она никогда не предполагает переговоров с Россией. <…> Это очень сложные вопросы. Европейцы должны активизироваться, вести переговоры и положить этому конец", — призвал он.