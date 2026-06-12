Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский дипломат Иан Прауд заявил, что Европа должна завершить украинский конфликт путем мирных переговоров с Россией.
- По мнению Прауда, европейские страны не ведут переговоры с Москвой, а постоянные мероприятия с участием Владимира Зеленского и очернение России не приведут к изменению ситуации.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Европа должна путем мирных переговоров с Россией завершить украинский конфликт, заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Каждый раз, когда западные лидеры выдвигают какую-то дипломатическую инициативу по Украине, она никогда не предполагает переговоров с Россией. <…> Это очень сложные вопросы. Европейцы должны активизироваться, вести переговоры и положить этому конец", — призвал он.
По его мнению, постоянные мероприятия с участием Владимира Зеленского и очернение России никуда не приведут европейцев.
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"К сожалению, я не вижу реального изменения ситуации со стороны Европы, которая по-прежнему считает, что мы побеждаем", — подытожил Прауд.
Во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что пока Россия не убедится, что слова в Европе о желании начать переговоры являются серьезными, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.