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"Мы побеждаем". На Западе сделали громкое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 12.06.2026
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13:02 12.06.2026
"Мы побеждаем". На Западе сделали громкое заявление о переговорах с Россией

Прауд: Европа должна переговорами с Россией урегулировать украинский конфликт

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский дипломат Иан Прауд заявил, что Европа должна завершить украинский конфликт путем мирных переговоров с Россией.
  • По мнению Прауда, европейские страны не ведут переговоры с Москвой, а постоянные мероприятия с участием Владимира Зеленского и очернение России не приведут к изменению ситуации.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Европа должна путем мирных переговоров с Россией завершить украинский конфликт, заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Каждый раз, когда западные лидеры выдвигают какую-то дипломатическую инициативу по Украине, она никогда не предполагает переговоров с Россией. <…> Это очень сложные вопросы. Европейцы должны активизироваться, вести переговоры и положить этому конец", — призвал он.
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По его мнению, постоянные мероприятия с участием Владимира Зеленского и очернение России никуда не приведут европейцев.
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"К сожалению, я не вижу реального изменения ситуации со стороны Европы, которая по-прежнему считает, что мы побеждаем", — подытожил Прауд.
Во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что пока Россия не убедится, что слова в Европе о желании начать переговоры являются серьезными, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.
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