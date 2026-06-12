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"Начинает пугать": на Западе высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 12.06.2026
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06:43 12.06.2026
"Начинает пугать": на Западе высказались о переговорах с Россией

JDD: ЕС выдвигает России неконструктивные требования по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский журнал Le Journal du Dimanche пишет, что Владимир Зеленский с западными партнерами выдвигают России требования, которые Москва заведомо не примет.
  • Автор отмечает, что такой подход направлен на то, чтобы впоследствии обвинить Москву в якобы нежелании вести мирные переговоры.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский с западными партнерами намеренно выдвигают России требования, которые Москва не примет, пишет французский журнал Le Journal du Dimanche.
"Они предъявляют России условия, которые Москва заведомо не может принять", — говорится в публикации.
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Автор отмечает, что такой подход направлен на то, чтобы впоследствии обвинить Москву в якобы нежелании вести мирные переговоры. В таком случае нужно признать, что это не конструктивный диалог, а ультиматум, указывается в материале.
"И вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масла в огонь. <…> Она, кажется, ищет уже не выход, а веский повод продолжить столкновение", — резюмирует JDD.
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Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.
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