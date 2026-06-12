Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский журнал Le Journal du Dimanche пишет, что Владимир Зеленский с западными партнерами выдвигают России требования, которые Москва заведомо не примет.
- Автор отмечает, что такой подход направлен на то, чтобы впоследствии обвинить Москву в якобы нежелании вести мирные переговоры.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский с западными партнерами намеренно выдвигают России требования, которые Москва не примет, пишет французский журнал Le Journal du Dimanche.
Автор отмечает, что такой подход направлен на то, чтобы впоследствии обвинить Москву в якобы нежелании вести мирные переговоры. В таком случае нужно признать, что это не конструктивный диалог, а ультиматум, указывается в материале.
"И вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масла в огонь. <…> Она, кажется, ищет уже не выход, а веский повод продолжить столкновение", — резюмирует JDD.
Президент Финляндии Александр Стубб в среду заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России. Он добавил, что европейским странам необходимо скоординировать усилия в этом вопросе.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.
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