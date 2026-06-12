Патриарх Кирилл: Россия под руководством Путина является примером развития

"Убежден, что, объединяя усилия органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, всех людей доброй воли, мы будем и впредь способны преодолевать любые трудности и испытания, беречь и защищать нашу любимую Родину", - добавил глава Русский церкви.