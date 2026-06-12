Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днем России.
- Патриарх отметил, что под руководством Путина Россия являет миру пример подлинного суверенитета и самобытности, успешного развития.
- Глава Русской церкви пожелал Путину успехов в дальнейшем служении на посту президента.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Россия под руководством Владимира Путина являет миру пример подлинного суверенитета и самобытности, успешного развития, сопряжения технологического прогресса с традиционными нравственными ценностями, написал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении Путину с Днем России, опубликованном на сайте РПЦ.
"Сердечно поздравляю Вас с Днем России. Отрадно свидетельствовать, что под Вашим руководством Россия сегодня являет всему миру пример подлинного суверенитета и самобытности, успешного социального и экономического развития, гармоничного сопряжения технологического прогресса с приверженностью традиционным нравственным ценностям", - написал патриарх Кирилл.
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Он также поблагодарил президента за "неизменное внимание к жизни Русской православной церкви".
"Убежден, что, объединяя усилия органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, всех людей доброй воли, мы будем и впредь способны преодолевать любые трудности и испытания, беречь и защищать нашу любимую Родину", - добавил глава Русский церкви.
Также он пожелал Путину душевной и телесной крепости, "щедрой помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на высоком и ответственном посту Президента Российской Федерации".