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Патриарх Кирилл назвал силу духа и крепкую веру залогом благополучия России - РИА Новости, 12.06.2026
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10:09 12.06.2026
Патриарх Кирилл назвал силу духа и крепкую веру залогом благополучия России

Патриарх Кирилл назвал силу духа и веру залогом благополучия и развития РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл заявил, что гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России.
  • Патриарх отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской православной церкви.
  • Патриарх выразил надежду на успешное продолжение церковно-государственного взаимодействия.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России.
"Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития", - написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ.
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Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской православной церкви.
"Выражаю надежду на успешное продолжение церковно-государственного взаимодействия, направленного на утверждение нравственных начал в жизни людей и сохранение национального историко-культурного наследия. Желаю вам доброго здравия, бодрости и благодатной помощи Божией в дальнейших трудах на пользу России", - заключил патриарх Кирилл.
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РоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Михаил МишустинРусская православная церковь
 
 
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