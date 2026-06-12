Патриарх Кирилл назвал силу духа и крепкую веру залогом благополучия России

"Выражаю надежду на успешное продолжение церковно-государственного взаимодействия, направленного на утверждение нравственных начал в жизни людей и сохранение национального историко-культурного наследия. Желаю вам доброго здравия, бодрости и благодатной помощи Божией в дальнейших трудах на пользу России", - заключил патриарх Кирилл.