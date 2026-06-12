Патриарх Кирилл назвал силу духа и крепкую веру залогом благополучия России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл заявил, что гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России.
- Патриарх отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской православной церкви.
- Патриарх выразил надежду на успешное продолжение церковно-государственного взаимодействия.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России.
"Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития", - написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ.
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Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской православной церкви.
"Выражаю надежду на успешное продолжение церковно-государственного взаимодействия, направленного на утверждение нравственных начал в жизни людей и сохранение национального историко-культурного наследия. Желаю вам доброго здравия, бодрости и благодатной помощи Божией в дальнейших трудах на пользу России", - заключил патриарх Кирилл.
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