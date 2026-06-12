Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня в честь Дня России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Парковка в столице будет бесплатной два дня в честь Дня России, 12 и 13 июня, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, оставить автомобиль без оплаты можно на всех уличных парковках, в том числе в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом остаются платными.