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Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2026
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00:14 12.06.2026 (обновлено: 00:29 12.06.2026)
Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня в честь Дня России

Ликсутов: парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня в честь Дня России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники "Московского парковочного пространства" и Московской административной дорожной инспекции
Сотрудники Московского парковочного пространства и Московской административной дорожной инспекции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники "Московского парковочного пространства" и Московской административной дорожной инспекции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В честь Дня России парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня.
  • Платными останутся только парковки со шлагбаумом.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Парковка в столице будет бесплатной два дня в честь Дня России, 12 и 13 июня, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По решению мэра Москвы Сергея Собянина в дни государственных праздников уличные парковки становятся бесплатными. Двенадцатого июня, в День России, а также 13 июня платить за стоянку не нужно. В праздники трафик традиционно ниже, поэтому на загруженность дорог такая мера не повлияет. Просим водителей соблюдать правила остановки и стоянки для безопасности всех участников движения", - рассказал Ликсутов.
По его словам, оставить автомобиль без оплаты можно на всех уличных парковках, в том числе в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом остаются платными.
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