Краткий пересказ от РИА ИИ Пакистанский посол в России Файсал Нияз Тирмизи заявил о намерении расширять студенческий обмен между Пакистаном и Чечней.

В настоящее время 11 студентов из Пакистана обучаются в Чеченской Республике.

Посол прибыл в Чечню с официальным визитом, чтобы выразить уважение народу республики и развивать двусторонние отношения в различных областях.

ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Пакистанский посол в России Файсал Нияз Тирмизи заявил, что Пакистан намерен расширять студенческий обмен с Чечней, передает корреспондент РИА Новости.

« "Я знаю, что 11 студентов из Пакистана в настоящий момент обучаются в Чеченской Республике. Я хотел бы увеличить количество студентов из Пакистана, которые обучаются в Чечне, а также я хотел бы, чтобы студенты из Чечни обучались в университетах Пакистана", - рассказал журналистам дипломат.

Посол прибыл в пятницу в Чечню с официальным визитом. Он отметил, что это его первый визит в регион.