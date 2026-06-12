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Пакистан намерен расширять студенческий обмен с Чечней - РИА Новости, 12.06.2026
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18:26 12.06.2026 (обновлено: 21:30 12.06.2026)
Пакистан намерен расширять студенческий обмен с Чечней

РИА Новости: Пакистан планирует расширять студенческий обмен с Чечней

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВид на мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика
Вид на мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Вид на мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакистанский посол в России Файсал Нияз Тирмизи заявил о намерении расширять студенческий обмен между Пакистаном и Чечней.
  • В настоящее время 11 студентов из Пакистана обучаются в Чеченской Республике.
  • Посол прибыл в Чечню с официальным визитом, чтобы выразить уважение народу республики и развивать двусторонние отношения в различных областях.
ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Пакистанский посол в России Файсал Нияз Тирмизи заявил, что Пакистан намерен расширять студенческий обмен с Чечней, передает корреспондент РИА Новости.
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"Я знаю, что 11 студентов из Пакистана в настоящий момент обучаются в Чеченской Республике. Я хотел бы увеличить количество студентов из Пакистана, которые обучаются в Чечне, а также я хотел бы, чтобы студенты из Чечни обучались в университетах Пакистана", - рассказал журналистам дипломат.
Посол прибыл в пятницу в Чечню с официальным визитом. Он отметил, что это его первый визит в регион.
"В первую очередь цель моего визита - это выказать уважение народу Чеченской Республики и также лидеру Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Во вторую очередь цель моего визита - это развитие двухсторонних отношений по линии межправительственного сотрудничества, сотрудничества между бизнесами, спортом и также сотрудничество в области образования и культуры", - сообщил дипломат.
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