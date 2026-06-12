Овечкин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что будет болеть за сборные Бразилии и Испании на чемпионате мира по футболу.

Неймару 34 года, с 79 голами в 128 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Спортсмен включен в заявку национальной команды на чемпионат мира, однако продолжает восстановление от травмы икроножной мышцы.