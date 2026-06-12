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Овечкин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
17:32 12.06.2026
Овечкин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу

Овечкин рассказал, что будет болеть за сборные Бразилии и Испании на ЧМ-2026

© Фото : Пресс-служба FonbetКонстантин Хабенский, Александр Овечкин и управляющий акционер FONBET Валентин Голованов
Константин Хабенский, Александр Овечкин и управляющий акционер FONBET Валентин Голованов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Пресс-служба Fonbet
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет болеть за сборные Бразилии и Испании на чемпионате мира по футболу.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и продлится с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что будет болеть за сборные Бразилии и Испании на чемпионате мира по футболу.
В четверг начался чемпионат мира, который впервые проходит с участием 48 национальных команд и на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
"Я буду, скорее всего, болеть за Неймара и за Бразилию. И еще мне импонирует команда Испании", - приводит слова Овечкина "Кинопоиск" в своем Telegram-канале.
Неймару 34 года, с 79 голами в 128 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Спортсмен включен в заявку национальной команды на чемпионат мира, однако продолжает восстановление от травмы икроножной мышцы.
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ФутболВашингтон КэпиталзКинопоискАлександр ОвечкинНеймарБразилияИспанияЧМ по футболу 2026Бразилия
 
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