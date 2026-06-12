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В Оренбуржье ищут подозреваемого в убийстве женщины и нападении на ее дочь - РИА Новости, 12.06.2026
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18:21 12.06.2026
В Оренбуржье ищут подозреваемого в убийстве женщины и нападении на ее дочь

В Оренбуржье полиция ищет убившего женщину и ранившего ее дочь преступника

© РИА Новости / Юрий КочетковАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Писаревка Гайского муниципального округа обнаружено тело женщины с ножевым ранением.
  • Дочь погибшей, 25 лет, с телесными повреждениями доставлена в лечебное учреждение.
  • Правоохранители разыскивают 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.
УФА, 12 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут жителя Оренбуржья, подозреваемого в убийстве женщины и в нападении на ее дочь, сообщает УМВД по Оренбургской области.
"В селе Писаревка Гайского муниципального округа обнаружено тело местной жительницы с ножевым ранением. Ее 25-летняя дочь с телесными повреждениями доставлена в лечебное учреждение",- сообщает областная полиция на платформе "Макс".
Сотрудниками полиции разыскивается 49-летний местный житель, который скрылся с места преступления, говорится в сообщении.
В прокуратуре региона сообщают, что трагедия развернулась в доме на улице Центральной поселка Писаревка.
"Обнаружено тело 47-летней хозяйки домовладения с признаками криминального характера наступления смерти. Дочь потерпевшей с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время принимаются меры для розыска лица, причастного к совершению преступления",- сообщает надзорное ведомство.
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