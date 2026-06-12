В Оренбуржье ищут подозреваемого в убийстве женщины и нападении на ее дочь

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Писаревка Гайского муниципального округа обнаружено тело женщины с ножевым ранением.

Дочь погибшей, 25 лет, с телесными повреждениями доставлена в лечебное учреждение.

Правоохранители разыскивают 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.

УФА, 12 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут жителя Оренбуржья, подозреваемого в убийстве женщины и в нападении на ее дочь, сообщает УМВД по Оренбургской области.

"В селе Писаревка Гайского муниципального округа обнаружено тело местной жительницы с ножевым ранением. Ее 25-летняя дочь с телесными повреждениями доставлена в лечебное учреждение",- сообщает областная полиция на платформе " Макс"

Сотрудниками полиции разыскивается 49-летний местный житель, который скрылся с места преступления, говорится в сообщении.

В прокуратуре региона сообщают, что трагедия развернулась в доме на улице Центральной поселка Писаревка.