В Оренбуржье ищут подозреваемого в убийстве женщины и нападении на ее дочь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Писаревка Гайского муниципального округа обнаружено тело женщины с ножевым ранением.
- Дочь погибшей, 25 лет, с телесными повреждениями доставлена в лечебное учреждение.
- Правоохранители разыскивают 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.
УФА, 12 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут жителя Оренбуржья, подозреваемого в убийстве женщины и в нападении на ее дочь, сообщает УМВД по Оренбургской области.
"В селе Писаревка Гайского муниципального округа обнаружено тело местной жительницы с ножевым ранением. Ее 25-летняя дочь с телесными повреждениями доставлена в лечебное учреждение",- сообщает областная полиция на платформе "Макс".
Сотрудниками полиции разыскивается 49-летний местный житель, который скрылся с места преступления, говорится в сообщении.
В прокуратуре региона сообщают, что трагедия развернулась в доме на улице Центральной поселка Писаревка.
"Обнаружено тело 47-летней хозяйки домовладения с признаками криминального характера наступления смерти. Дочь потерпевшей с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время принимаются меры для розыска лица, причастного к совершению преступления",- сообщает надзорное ведомство.
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