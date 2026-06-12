В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пензенской области объявлена «Беспилотная опасность».
- Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в канале на платформе «Макс».
САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В пятницу в Пензенской области губернатор уже объявлял беспилотную опасность в регионе.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18