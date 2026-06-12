Лантратова помогла обманутой мошенниками семье в возбуждении дела

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла супругам из Комсомольска-на-Амуре, которых обманули мошенники, в возбуждении уголовного дела.
- Изначально супруге отказывали в возбуждении уголовного дела, но после обращения в аппарат уполномоченного по правам человека решение было отменено.
- Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла супругам из Комсомольска-на-Амуре, которых обманули мошенники, в возбуждении уголовного дела.
"Анна и ее супруг живут в Комсомольске-на-Амуре. Они инвалиды II группы. Их обманули мошенники. Похитили имущество. Анна заявила об этом в полицию", - сообщила омбудсмен в своем канале на платформе "Макс".
По словам Лантратовой, женщине изначально отказали в возбуждении уголовного дела, поэтому она обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека.
"Мы изучили жалобу и направили в городскую прокуратуру. Попросили проверить законность решения и при необходимости принять меры… Решение отменили. Материал направили на дополнительную проверку. В итоге следственные органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества", - отметила она.
Лантратова поблагодарила прокуратуру Комсомольска-на-Амуре за оперативную реакцию.