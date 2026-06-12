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Лантратова помогла обманутой мошенниками семье в возбуждении дела - РИА Новости, 12.06.2026
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10:01 12.06.2026
Лантратова помогла обманутой мошенниками семье в возбуждении дела

Лантратова помогла обманутой мошенниками семье в возбуждении уголовного дела

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла супругам из Комсомольска-на-Амуре, которых обманули мошенники, в возбуждении уголовного дела.
  • Изначально супруге отказывали в возбуждении уголовного дела, но после обращения в аппарат уполномоченного по правам человека решение было отменено.
  • Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла супругам из Комсомольска-на-Амуре, которых обманули мошенники, в возбуждении уголовного дела.
"Анна и ее супруг живут в Комсомольске-на-Амуре. Они инвалиды II группы. Их обманули мошенники. Похитили имущество. Анна заявила об этом в полицию", - сообщила омбудсмен в своем канале на платформе "Макс".
По словам Лантратовой, женщине изначально отказали в возбуждении уголовного дела, поэтому она обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека.
"Мы изучили жалобу и направили в городскую прокуратуру. Попросили проверить законность решения и при необходимости принять меры… Решение отменили. Материал направили на дополнительную проверку. В итоге следственные органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества", - отметила она.
Лантратова поблагодарила прокуратуру Комсомольска-на-Амуре за оперативную реакцию.
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