Лантратова помогла обманутой мошенниками семье в возбуждении дела

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла супругам из Комсомольска-на-Амуре, которых обманули мошенники, в возбуждении уголовного дела.

Изначально супруге отказывали в возбуждении уголовного дела, но после обращения в аппарат уполномоченного по правам человека решение было отменено.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла супругам из Комсомольска-на-Амуре, которых обманули мошенники, в возбуждении уголовного дела.

"Анна и ее супруг живут в Комсомольске-на-Амуре . Они инвалиды II группы. Их обманули мошенники. Похитили имущество. Анна заявила об этом в полицию", - сообщила омбудсмен в своем канале на платформе " Макс ".

По словам Лантратовой, женщине изначально отказали в возбуждении уголовного дела, поэтому она обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека.

"Мы изучили жалобу и направили в городскую прокуратуру. Попросили проверить законность решения и при необходимости принять меры… Решение отменили. Материал направили на дополнительную проверку. В итоге следственные органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества", - отметила она.