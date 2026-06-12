На Украине охранник купил сан диакона ПЦУ, чтобы избежать мобилизации

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Охранник из Львовской области за деньги оформил себе документы диакона раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), чтобы избежать мобилизации, а потом пытался нажиться на этой схеме и помочь знакомому, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.