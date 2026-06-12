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На Украине охранник купил сан диакона ПЦУ, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 12.06.2026
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22:11 12.06.2026
На Украине охранник купил сан диакона ПЦУ, чтобы избежать мобилизации

РИА Новости: на Украине охранник купил сан диакона ПЦУ, чтобы не служить в ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Охранник из Львовской области купил за тысячу долларов удостоверение диакона ПЦУ, чтобы избежать мобилизации.
  • Затем он попытался продать пакет документов о принадлежности к Ужгородско-Хустской епархии ПЦУ другому военнообязанному за 2 тысячи долларов.
  • Суд признал мужчину виновным и назначил ему пять лет лишения свободы, но заменил наказание испытательным сроком в два года.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Охранник из Львовской области за деньги оформил себе документы диакона раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), чтобы избежать мобилизации, а потом пытался нажиться на этой схеме и помочь знакомому, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"Лицо_3, действуя умышленно… с целью создания преград в деятельности территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы - ред.), обратился… с предложением за денежное вознаграждение безосновательно оформить и предоставить ему документы о якобы приобретении священнического сана диакона (в ПЦУ - ред.) и принадлежности к священнослужителям без соблюдения установленных оснований и прохождения предусмотренных процедур", - говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте реестра судебных решений.
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Согласно материалам дела, охранник одного из заводов во Львовской области через посредника купил за 1 тысячу долларов удостоверение диакона. Документ священнослужителя позволял ему избежать мобилизации. Затем фальшивый диакон решил сам заработать на отработанной им схеме уклонения: он пообещал предоставить другому военнообязанному мужчине пакет документов, подтверждающий принадлежность к Ужгородско-Хустской епархии ПЦУ, за что он просил 2 тысячи долларов, добавляется в судебных материалах.
Суд признал мужчину виновным в препятствовании деятельности ВСУ и назначил ему пять лет лишения свободы, однако, приняв во внимание, что мужчина "искренне раскаялся" и перевел ВСУ донат в размере 150 тысяч гривен (около 3 350 долларов), судья заменил наказание в виде тюремного заключения испытательным сроком в два года.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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