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СМИ рассказали, как проходит общение между США и Ираном - РИА Новости, 12.06.2026
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05:39 12.06.2026
СМИ рассказали, как проходит общение между США и Ираном

Bloomberg: США и Иран общаются через схему с курьерами для защиты Хаменеи

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между Ираном и США идет переговорный процесс при посредничестве курьеров, чтобы скрыть местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
  • Непостоянное интернет-соединение в Иране во время войны осложнило обмен сообщениями между странами, иногда доставка сообщений занимала до 48 часов.
  • Чиновники органов нацбезопасности ОАЭ и Ирана провели первую с момента начала военной операции личную встречу, чтобы снизить напряженность между сторонами.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном идет по сложной схеме с участием курьеров, чтобы сохранить в тайне местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, ситуацию усугубили проблемы с интернетом в стране, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников США, аналитиков и источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.
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"Предложения от американских переговорщиков проходят окольным дипломатическим путем, часто с участием курьеров с иранской стороны с целью скрыть местонахождение верховного лидера Моджтабы Хаменеи", - передает агентство.
По словам источников, общение между США и Ираном напоминает не столько переговоры, сколько обременительный процесс, в рамках которого обмен сообщениями может занимать несколько дней.
"Непостоянное (интернет - ред.) соединение в Иране во время войны осложнило дело: иногда доставка сообщений в WhatsApp (мессенджер, принадлежит Meta*, которая запрещена в РФ как экстремистская - ред.) занимала по 48 часов", - отмечает Блумберг.
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По информации источников, до передачи курьерам сообщения Вашингтона проходят через пакистанских чиновников, которые передают их в Тегеран по телефону и в ходе личных визитов. По мнению высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа, даже если бы США согласились на все требования Ирана, подписание соглашения заняло бы пять дней.
По словам собеседников агентства, спецпосланник президента США Стив Уиткофф поддерживает прямой канал связи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, которым США часто пользовались.
Кроме того, по данным Блумберг, ОАЭ решили провести первую с начала конфликта личную встречу с представителями Ирана в том числе из-за недовольства медленным ходом переговоров.
В четверг Блумберг передало, что чиновники органов нацбезопасности ОАЭ и Ирана провели первую с момента начала военной операции против Ирана личную встречу на этой неделе, чтобы снизить напряженность между сторонами.
Власти Ирана после нападения США и Израиля, а также серии диверсий против руководства страны ограничили доступ к иностранным сайтам и мессенджерам по соображениям безопасности. Как ранее передавал корреспондент агентства, во вторник доступ к международному интернету частично восстановился в Тегеране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреИранСШАТегеран (город)Моджтаба ХаменеиДональд ТрампСтив УиткоффWhatsApp Inc.Facebook
 
 
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