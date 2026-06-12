Краткий пересказ от РИА ИИ Между Ираном и США идет переговорный процесс при посредничестве курьеров, чтобы скрыть местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Непостоянное интернет-соединение в Иране во время войны осложнило обмен сообщениями между странами, иногда доставка сообщений занимала до 48 часов.

Чиновники органов нацбезопасности ОАЭ и Ирана провели первую с момента начала военной операции личную встречу, чтобы снизить напряженность между сторонами.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном идет по сложной схеме с участием курьеров, чтобы сохранить в тайне местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, ситуацию усугубили проблемы с интернетом в стране, передает агентство Обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном идет по сложной схеме с участием курьеров, чтобы сохранить в тайне местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, ситуацию усугубили проблемы с интернетом в стране, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников США, аналитиков и источники.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.

"Предложения от американских переговорщиков проходят окольным дипломатическим путем, часто с участием курьеров с иранской стороны с целью скрыть местонахождение верховного лидера Моджтабы Хаменеи ", - передает агентство.

По словам источников, общение между США и Ираном напоминает не столько переговоры, сколько обременительный процесс, в рамках которого обмен сообщениями может занимать несколько дней.

"Непостоянное (интернет - ред.) соединение в Иране во время войны осложнило дело: иногда доставка сообщений в WhatsApp (мессенджер, принадлежит Meta*, которая запрещена в РФ как экстремистская - ред.) занимала по 48 часов", - отмечает Блумберг.

По информации источников, до передачи курьерам сообщения Вашингтона проходят через пакистанских чиновников, которые передают их в Тегеран по телефону и в ходе личных визитов. По мнению высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа , даже если бы США согласились на все требования Ирана, подписание соглашения заняло бы пять дней.

По словам собеседников агентства, спецпосланник президента США Стив Уиткофф поддерживает прямой канал связи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи , которым США часто пользовались.

Кроме того, по данным Блумберг, ОАЭ решили провести первую с начала конфликта личную встречу с представителями Ирана в том числе из-за недовольства медленным ходом переговоров.

В четверг Блумберг передало, что чиновники органов нацбезопасности ОАЭ и Ирана провели первую с момента начала военной операции против Ирана личную встречу на этой неделе, чтобы снизить напряженность между сторонами.

Власти Ирана после нападения США и Израиля, а также серии диверсий против руководства страны ограничили доступ к иностранным сайтам и мессенджерам по соображениям безопасности. Как ранее передавал корреспондент агентства, во вторник доступ к международному интернету частично восстановился в Тегеране.