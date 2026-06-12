Краткий пересказ от РИА ИИ На ярмарочной площади в Нижнем Новгороде развернули флаг России длиной в 100 метров.

Во время празднования Дня России состоялась торжественная церемония вручения паспортов четырнадцатилетним нижегородцам — победителям олимпиад и соревнований.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев заявил, что страна едина, многонациональна и поэтому непобедима.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Флаг России длиной в 100 метров развернули на ярмарочной площади в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.

Огромное полотнище вынесли несколько сотен человек – волонтеры Победы, представители общественных и молодежных объединений, участники "Движения Первых". Вместе они исполнили гимн России, им подпевали пришедшие на Нижегородскую ярмарку зрители.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Это очень эмоциональное и патриотическое действо, которое вызывает восторг и восхищение", - заявила корреспонденту агентства одна из нижегородок, которая привела на праздник своих сыновей с маленькими триколорами в руках.

Празднование Дня России продолжилось торжественной церемонией вручения паспортов граждан РФ четырнадцатилетним нижегородцам - победителям олимпиад и соревнований - на главной сцене праздника.