Краткий пересказ от РИА ИИ
- На ярмарочной площади в Нижнем Новгороде развернули флаг России длиной в 100 метров.
- Во время празднования Дня России состоялась торжественная церемония вручения паспортов четырнадцатилетним нижегородцам — победителям олимпиад и соревнований.
- Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев заявил, что страна едина, многонациональна и поэтому непобедима.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Флаг России длиной в 100 метров развернули на ярмарочной площади в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Огромное полотнище вынесли несколько сотен человек – волонтеры Победы, представители общественных и молодежных объединений, участники "Движения Первых". Вместе они исполнили гимн России, им подпевали пришедшие на Нижегородскую ярмарку зрители.
"Это очень эмоциональное и патриотическое действо, которое вызывает восторг и восхищение", - заявила корреспонденту агентства одна из нижегородок, которая привела на праздник своих сыновей с маленькими триколорами в руках.
Празднование Дня России продолжилось торжественной церемонией вручения паспортов граждан РФ четырнадцатилетним нижегородцам - победителям олимпиад и соревнований - на главной сцене праздника.
"Сегодня для каждого из нас особый праздник. Мы чувствуем себя частью великой многонациональной страны, у которой большая история. Мы помним и чтим нашу историю. Этот год объявлен Годом единства народов. Наша страна едина, многонациональна и поэтому непобедима", – заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.