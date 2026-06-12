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В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия после атаки БПЛА - РИА Новости, 12.06.2026
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11:04 12.06.2026
В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия после атаки БПЛА

Все массовые мероприятия отменили в Нижнекамске после атаки БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнекамске отменены все массовые мероприятия в пятницу после атаки БПЛА.
  • Мэр города Радмир Беляев призвал жителей следить только за официальными сообщениями МЧС и администрации Нижнекамского района.
КАЗАНЬ, 12 июн – РИА Новости. Все массовые мероприятия отменены в Нижнекамске в пятницу после атаки БПЛА, сообщил мэр города Радмир Беляев.
"В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня", - написал Беляев в своем Telegram-канале.
Он также попросил жителей города следить только за официальными сообщениями МЧС и администрации Нижнекамского района, не доверять непроверенной информации.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в пятницу утром была совершена массированная атака вражеских БПЛА на Закамский регион республики. По его информации, предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены. Один БПЛА попал в жилой дом.
Как уточнил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, госпитализированы четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижнекамскНижнекамский районРустам МиннихановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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