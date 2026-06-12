В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнекамске отменены все массовые мероприятия в пятницу после атаки БПЛА.
- Мэр города Радмир Беляев призвал жителей следить только за официальными сообщениями МЧС и администрации Нижнекамского района.
КАЗАНЬ, 12 июн – РИА Новости. Все массовые мероприятия отменены в Нижнекамске в пятницу после атаки БПЛА, сообщил мэр города Радмир Беляев.
"В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня", - написал Беляев в своем Telegram-канале.
Он также попросил жителей города следить только за официальными сообщениями МЧС и администрации Нижнекамского района, не доверять непроверенной информации.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в пятницу утром была совершена массированная атака вражеских БПЛА на Закамский регион республики. По его информации, предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены. Один БПЛА попал в жилой дом.
Как уточнил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, госпитализированы четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом.